Mainoo non sarà l’unico rinforzo a centrocampo, durante la sosta ci sarà un confronto tra Conte e il club (Fabrizio Romano)

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha commentato lo sfogo odierno di Antonio Conte e le prospettive future del Napoli.

Ecco le parole di Fabrizio Romano:

“In questa partita emerge dal Napoli ancora una volta l’insofferenza di Antonio Conte. Al di là della prestazione, che non sta a me giudicare, bisogna considerare anche il discorso che Conte ha fatto subito dopo il match. L’allenatore era molto arrabbiato, ma conoscendo Conte non si tratta di drammi o tragedie eccessive: soffre particolarmente le sconfitte e le prestazioni in cui la sua squadra non sembra tale. Per un allenatore che mette anima, corpo e testa nella squadra, vedere un Napoli che non rispecchia il suo lavoro è qualcosa di inaccettabile, e Conte storicamente ha sempre reagito con intensità in situazioni simili.

Da qui nasce il suo sfogo, ma ci sarà un confronto diretto tra Conte e la dirigenza del Napoli. Nei giorni di sosta della Serie A si terranno dialoghi volti a calmare le acque. Quando Conte parla di riuscire a entrare nella testa dei calciatori, questo sarà uno dei temi affrontati anche in ottica mercato. Il Napoli ha perso De Bruyne per infortunio, perderà Anguissa per la Coppa d’Africa e sarà necessario intervenire soprattutto a centrocampo.

Ci saranno diversi punti da discutere e confronti da fare per capire la direzione da prendere, soprattutto sul mercato. Conte ha sottolineato nelle scorse settimane come il Napoli abbia integrato molti giocatori diversi nel motore della squadra; a gennaio sarà fondamentale avere un mercato mirato. Il Napoli di oggi è diverso da quello che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione.

Tra i nomi già indicati c’è Kobbie Mainoo, ma non sarà l’unico rinforzo a centrocampo. L’obiettivo principale resta il confronto tra Conte e società: parlarsi, capire cosa non va e fare un vero “check point” per il Napoli”.