Il Napoli non ha un gioco, è andato a Bologna per lo 0-0 sperando in qualche episodio. Il capitano è diventato il punto debole della squadra

Il Conte rassegnato nel post-partita è l’aspetto più preoccupante. Qualcuno fermi Di Lorenzo

Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta del Napoli contro un ottimo Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo il Bologna ha dominato e ha mortificato il Napoli. I rossoblù hanno dimostrato di avere un gioco, una migliore condizione atletica ed una maggiore reattività.

Guido – Verissimo. I rossoblù hanno pressato il Napoli fino a fine partita arrivando sempre in anticipo su tutte le seconde palle. E la cosa da dire è che il Bologna in coppa ha anche giocato giovedi con due giorni di riposo in meno rispetto agli azzurri che hanno giocato martedi. D’altro canto le dichiarazioni di Conte sono state inequivocabili: i giocatori del Napoli giocano senza cuore. Che è pesantissimo da dire.

Cesare – In realtà Conte è partito con una formazione titolare rinunciataria con il chiaro messaggio: puntiamo allo 0-0 e poi speriamo in qualche combinazione. Se sei primo in classifica e devi giocare a calcio e giocarti la partita non puoi pensare di farlo con ali come Elmas, ottimo jolly ma non un giocatore che metti in attacco se devi giocarti la partita.

Guido – E che dire di un Politano a pezzi che vista anche la condizione di Di Lorenzo gioca sempre più da quinto, anzi quasi terzino. E purtroppo come al solito Di Lorenzo è il lato debole dove tutti ci attaccano e dispiace vederlo mortificato da tutti gli esterni avversari. Il capitano va preservato fermandolo e facendolo ripartire quando in condizione.

Cesare – Su Di Lorenzo il punto è: chi si mette al suo posto? Non penso che Mazzocchi possa fare peggio al momento e poi quando rientrerà, e dovrebbe essere tra poco, vi è la soluzione Spinazzola a destra. Ma la cosa peggiore è che il Napoli non ha un gioco. È lento, passa la palla al portiere o lancio lungo sul centravanti sperando che accada qualcosa. Insomma sembrava una squadra che cercava di non prendere gol e si affidava a San Gennaro per farne uno.

Guido – La squadra è incapace di velocizzare e verticalizzare il gioco. Hojlund ha combattuto ma è stato sempre isolato e anche quando si sfiancava con i tagli sulle fasce non ha avuto mai assistenza dagli esterni o dai centrocampisti.

Cesare – La cosa drammatica è che non abbiamo mai tirato in porta. Senza nessuna reazione sia dopo il primo e dopo il secondo gol. E poi quando siamo andati in svantaggio ancora una volta abbiamo dovuto aspettare il 65’ per avere i cambi, arrivati tra l’altro dopo il secondo gol.

Guido – Ma pensava Conte di ribaltarla con Elmas e Politano? E infatti qualcosa il Napoli lo ha fatto con Lang che è entrato bene facendo pensare che la partita andava giocata diversamente. Per non parlare poi nel finale sotto di due gol l’entrata di due difensori Juan Jesus ed Oliveira.

Cesare – Si discute degli infortuni che sono diventati l’alibi ma la domanda è: ma i giocatori chi li allena e che gli ha fatto la preparazione se non l’allenatore e il suo staff ? Comunque un Napoli veramente preoccupante che se non reagisce, e soprattutto non trova un gioco, avrà grandi problemi e la cosa più preoccupante che Conte nel post-partita mi è sembrato rassegnato.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: modesto ; Guido: deludente

Di Lorenzo – Cesare: da fermare; Guido: modestissimo

Rrahmani – Cesare: mediocre ; Guido: deludante

Buongiorno – Cesare: mediocre; Guido: deludente

Gutierrez – Cesare: modesto ; Guido: deludente

Anguissa – Cesare:modesto; Guido: deludente

Lobotka – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

McTominay – Cesare: male ; Guido: malissimo

Politano – Cesare:mediocre; Guido: deludente

Hojlund – Cesare: isolato; Guido: sufficiente

Neres – Cesare: insufficiente ; Guido: deludente

Lang – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Juan Jesus – Cesare: n.v.; Guido: n.v.

Olivera – Cesare: n.v.; Guido: n.v.

Lucca – Cesare: n.v.; Guido: n.v.

Conte – Cesare: pessimo; Guido: deludente