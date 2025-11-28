Mainoo in cima alla lista del Napoli, richieste ulteriori informazioni: a gennaio si può (Pedullà)

Il Napoli è in totale emergenza a centrocampo (out De Bruyne, Anguissa e Gilmour), e già da qualche settimana la dirigenza azzurra è impegnata per garantire ad Antonio Conte qualche rinforzo nel mercato di gennaio. Il nome più chiacchierato per la mediana partenopea è sicuramente quello di Kobbie Mainoo, giovane calciatore inglese (classe 2005) ai margini del Manchester United. Il noto giornalista Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile affare.

Mainoo-Napoli, le ultime di Pedullà

Ecco quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato:

“Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la necessità di procedere all’intervento chirurgico per Gilmour. Il reparto è in sofferenza, lo ha segnalato anche Conte, ma è evidente che il Napoli interverrà. Oltre 20 giorni fa vi avevamo raccontato del forte interesse e del gradimento per Kobbie Mainoo, centrocampista di assoluto talento classe 2005. Ricordiamo che già la scorsa estate dall’Inghilterra avevano segnalato un giro d’orizzonte del club azzurro ma senza accelerare, considerata anche la volontà United di non privarsene. Adesso la situazione può prendere un’altra direzione, il Napoli si è informato ulteriormente qualche giorno fa, c’è concorrenza ma il nome di Mainoo resta in cima alla lista della spesa e non va depennato. C’è un po’ di strada da fare, serve il placet definitivo del Manchester United che vive il solito periodo di risultati sconfortanti, tuttavia la partita è aperta”.

Amorim apre uno spiraglio al Napoli? «Per Mainoo e Zirkzee a gennaio tutto può succedere»

Il Napoli continua a monitorare Kobbie Mainoo del Manchester United per rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Il giovane inglese non ha avuto le opportunità che sperava sotto la guida di Ruben Amorim in questa stagione.

Amorim sul futuro di Mainoo e Zirkzee

Il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim aveva finora considerato il centrocampista classe 2005 incedibile, bloccando la sua partenza in estate, ma senza dargli molte opportunità in questa stagione per mostrare il suo talento. E Mainoo non vorrebbe perdere l’opportunità di giocare il Mondiale 2026 con l’Inghilterra.

Amorim ha però dichiarato, alla vigilia del match contro l’Everton:

«Il club viene prima di tutto, è la priorità numero uno. Dobbiamo pensare al club e alla squadra. Dopodiché, tutto può succedere».

Questo commento dell’allenatore portoghese è riferito anche a Joshua Zirkzee, finito anche lui ai margini dello United.