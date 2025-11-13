Tuanzebe fa causa allo United: un milione per danni permanenti alla colonna vertebrale e alla carriera

L’ex Napoli e il suo team legale sostengono che il Manchester United non gli abbia dato il tempo necessario per recuperare né lo abbia inviato da uno specialista. Il club ha rifiutato di commentare. Ne scrive il Daily Mail.

Axel Tuanzebe, prodotto del settore giovanile del Manchester United ed ex giocatore del Napoli (con una sola presenza e praticamente anonimo durante il prestito da 500.000 euro), è un volto che pochi ricordano davvero. Dopo vari prestiti, oggi milita al Burnley ed è tornato sotto i riflettori per una presunta causa per negligenza medica contro il Manchester United.

Racconta il Daily Mail:

“Tuanzebe ha avviato una causa da 1 milione di sterline contro il Manchester United per presunta ‘negligenza medica’.

Il periodo del difensore congolesi a Old Trafford è stato segnato da numerosi infortuni e, secondo i documenti legali visionati da Sky News, si sostiene che il giocatore non sia più in grado di giocare a pieno ritmo senza problemi”.

Dettagli della causa di Tuanzebe

Per la prima volta sono stati resi noti i dettagli su cui si basa la causa di Tuanzebe contro il Manchester United. Ne parla Daily Mail:

“L’accusa principale riguarda una frattura da stress (pars fracture) del lato sinistro della colonna vertebrale, avvenuta nel gennaio 2020.

Si sostiene che l’infortunio abbia provocato al giocatore dolore e disagio significativi sin dal momento del verificarsi e del peggioramento della lesione”.

La causa prosegue spiegando che il problema è diventato cronico a luglio 2022, quando Tuanzebe ha riportato la stessa lesione sul lato destro della colonna vertebrale. Di seguito un pezzo integrale dell’accusa.

“Piani di trattamento appropriati, con un bilancio di probabilità, avrebbero permesso al querelante di evitare il dolore e il disagio descritti e gli avrebbero consentito di giocare a livello professionistico senza restrizioni o impedimenti. Così non è stato, e sebbene continui a giocare ad alto livello, questo ha influito sulla sua carriera e sui suoi guadagni.”

Conclude poi il quotidiano inglese dicendo:

“Tuanzebe e il suo team legale sostengono che il Manchester United non gli abbia dato il tempo necessario per riposare dall’infortunio e non lo abbia indirizzato a un chirurgo specialista della colonna vertebrale per atleti al momento della frattura iniziale.

La causa aggiunge che il difensore ritiene che il problema alla colonna non sarebbe diventato cronico a sinistra né si sarebbe manifestato a destra, se il club lo avesse trattato diversamente.

Il Manchester United ha rifiutato di commentare”.