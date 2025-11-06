Lukaku sta intensificando i carichi con l’obiettivo di anticipare il rientro (Sky Sport)

L'inviato da Castel Volturno, Francesco Modugno, riferisce che il belga "sta provando ad aggiornare l'obiettivo che si era posto e vorrebbe rientrare prima della Supercoppa". Calendario alla mano, tra Benfica e Udinese

Più passano i giorni e più si si avvicina la data del rientro in campo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga – ai box da agosto per una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra – è già tornato a Napoli da circa una settimana. Da diversi giorni sta effettuando lavoro personalizzato e tutto sembrerebbe andare per il verso giusto. Tanto che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe tornare a disposizione di Conte in leggero anticipo. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sport.

Le ultime sul rientro di Big Rom

In collegamento da Castel Volturno, l’inviato Francesco Modugno ha affermato: “Lukaku sta intensificando i carichi e provando anche ad aggiornare l’obiettivo che si era posto. Vorrebbe rientrare prima della Supercoppa, anticipando i tempi di recupero”.

Prima della Supercoppa, calendario alla mano, vorrebbe dire il 10-15 dicembre. In quei giorni, il Napoli sarà ospite del Benfica in Champions e dell’Udinese in campionato.

Il Napoli sta per rivedere la luce. Dopo un avvio di stagione contrastato da moltissimi infortuni in cui Conte ha dovuto ridisegnare più e più volte la squadra, sembra che tutte le pedine stiano tornando a posto.

“Con il belga sulla strada del rientro, pur non immediato, sta a Hojlund decidere se sparire tra le opzioni in panchina o mettere in gradita difficoltà Conte. Con lo United aveva firmato 5 reti nella coppa più importante, in 6 apparizioni. A Copenaghen, casa sua, due anni fa quasi esatti segnò grazie a un assist di McTominay. L’unica cooperazione tra i due a Manchester, con quelle scene che sono mancate all’ultimo Napoli: inserimento laterale dello scozzese, cross basso sotto porta, chiusura di Rasmus. Una mossa che il Maradona, pieno anche oggi, spera di rivedere. Sono solo loro ad aver segnato le 4 reti del Napoli in questa Champions”, si legge.