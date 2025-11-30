Liverpool ritrova la vittoria: 0-2 al West Ham. Isak è resuscitato e ha segnato il primo gol (è costato 140 milioni)

Novembre era stato disastroso: tre sconfitte consecutive, 10 gol subiti e solo uno segnato hanno messo a dura prova la panchina di Slot. Di Gakpo il secondo gol

Il Liverpool torna alla vittoria sul campo del West Ham, ma non senza difficoltà. I Reds vincono 0-2 grazie ai gol nel secondo tempo di Aleksander Isak e Cody Gakpo, interrompendo un digiuno di quasi un mese dall’ultimo successo in tutte le competizioni. La squadra guidata da Slot, priva di Salah in campo per scelta tecnica, sale momentaneamente a meno due dalla zona Champions League, dimostrando comunque segnali di ripresa.

Aleksander Isak, arrivato a Liverpool per circa 140 milioni di euro, ha finalmente trovato la sua prima gioia in campionato, dopo un avvio difficile tra infortuni e prestazioni deludenti. Prima di oggi, aveva segnato solo un gol in Coppa di Lega contro il Southampton.

Gomez, Wirtz e Gakpo combinano sulla fascia sinistra e l’olandese mette un cross di sinistro all’indietro per Isak, che colpisce la palla con un tempismo perfetto per infilare un preciso tiro di piatto nell’angolo in basso.

Alisson manda la palla in avanti per i Reds e Robertson avvio un contropiede sulla sinistra, dove il taglio di Gakpo è deviato e cade per Szoboszlai dall’altra parte dell’area. Riporta indietro la palla per Gomez che serve Gakpo con un cross al volo. l’olandese controlla e tira oltre areola.

Resta centrale anche il caso di Mohamed Salah: l’egiziano, autore di cinque gol e tre assist in stagione, non riesce a ritrovare le prestazioni dei suoi standard. Slot ha deciso di lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti contro il West Ham, spiegando che la scelta era legata ai tanti impegni ravvicinati della squadra.

Le formazioni ufficiali:

West Ham (3-4-3): Areola; Magassa, Mavropanos, Torino; Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Diouf; Bowen, Wilson, Paquetà. Allenatore: Nuno Espirito Santo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez;, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo. Allenatore: Arne Slot.