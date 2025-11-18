L’evento Nfl al Bernabéu incanta gli Usa: il Real Madrid è una vetrina internazionale e pesa sulle scelte dei calciatori

Lo show della Nfl ospitato al nuovo Bernabéu ha lasciato gli Stati Uniti senza parole, trasformandosi in un’enorme vetrina internazionale per il Real Madrid. L’impatto mediatico e la maestosità dello stadio hanno rafforzato l’immagine globale del club, al punto che a Madrid ritengono possa influenzare anche il futuro di alcuni top player: per chi esita tra restare in Premier League o scegliere i blancos, il fascino sprigionato dal Bernabéu potrebbe diventare un argomento decisivo. Ne parla Defensa Central.

Il Bernabéu incanta gli States: i dettagli

Ecco cosa scrive Defensa Central:

“Il potere e la maestosità mostrati dal Real Madrid con il Bernabéu hanno attraversato i confini. Negli Stati Uniti sono rimasti stupiti e la proiezione globale che i blancos hanno ricevuto è stata immensa. Tanto che all’interno del club credono che questa grande immagine possa essere decisiva anche solo per chiudere gli acquisti di giocatori che potrebbero esitare tra indossare il bianco o lasciare o restare in Premier League, la migliore lega al mondo oggi. Casi come quelli di Haaland, Wharton, Enzo Fernández, Mac Allister, Szoboszlai… sono alcuni esempi di calciatori che possono cambiare il loro futuro per partite come quella di ieri nella Nfl a Madrid.”

“Per alcuni può sembrare sciocco, ma l’immagine del club è qualcosa di decisivo per molti giocatori che vogliono essere legati a istituzioni prestigiose, non solo per il livello della squadra, ma anche per ciò che l’entità rappresenta. Per questo motivo, il Real Madrid è in cima alla lista di questo tipo di club, perché non c’è nessuno più grande di lui.”

«Negli ultimi anni è stato fatto molto lavoro per mantenere l’eredità che Don Santiago Bernabéu costruì nel ventesimo secolo. Ci sono diversi giocatori interessanti che potrebbero finire per indossare la maglia bianca.»