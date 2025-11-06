LeBron James pronto a tornare dopo l’infortunio ma i Lakers non ne sentono la mancanza

LeBron James è pronto per l’attività di basket di contatto e sarà rivalutato dal medico dei Los Angeles Lakers tra una o due settimane. LeBron si prepara a iniziare la sua 23esima stagione Nba, un evento senza precedenti. Lo scrive l’Associated Press

Problemi al nervo sciatico perLeBron James

James non ha ancora giocato né si è allenato con i Lakers in questa stagione, dopo essere stato costretto a interrompere il training camp all’inizio a causa della sciatica , un problema ai nervi della parte inferiore del corpo. Il prossimo passo nel suo recupero è un allenamento di basket cinque contro cinque, ma non è chiaro quando potrà iniziare. I Lakers sono in partenza per una trasferta di cinque partite che inizierà sabato ad Atlanta, e non è previsto che James viaggi con la squadra. Il quarantenne James si è allenato individualmente nelle ultime settimane. I Lakers hanno annunciato giovedì il passaggio di James al basket di contatto, esattamente quattro settimane dopo che la squadra aveva inizialmente annunciato che il miglior marcatore nella storia della NBA sarebbe stato rivalutato tra tre e quattro settimane.

I Lakers giocano bene senza Lebron James

“Non abbiamo una data obiettivo”, ha detto la scorsa settimana l’allenatore dei Lakers JJ Redick a proposito dei progressi di James. “Speriamo che abbia soddisfatto tutti i requisiti e che possa tornare in campo nella seconda o terza settimana di novembre”. Se James volesse lavorare in campo mentre i Lakers sono in trasferta, potrebbe probabilmente unirsi alla squadra affiliata della G League dei Lakers presso il centro di allenamento della squadra a El Segundo. La prossima partita casalinga dei Lakers è il 18 novembre. I Lakers hanno giocato straordinariamente bene in assenza di James, con ottime percentuali