LeBron James ha la sciatica, fuori per l’inizio della stagione

LeBron James ha la sciatica e salterà l’inizio della stagione. A comunicarlo i Los Angeles Lakers che hanno annunciato che rivaluteranno le condizioni del giocatore tra tre-quattro settimane. James salterà la prima partita della stagione contro i Golden State Warriors il 21 ottobre e, secondo la tempistica della squadra, non tornerà prima di novembre.

Ventitreesima stagione in Nba per LeBron

James, 40 anni, non aveva ancora partecipato agli allenamenti dei Lakers durante questo training camp a causa di un’irritazione al nervo gluteo. La sciatica è un dolore lungo il nervo sciatico che parte dalla parte bassa della schiena e scende lungo la gamba. James era pronto a iniziare la sua 23ª stagione NBA e l’ottava con Los Angeles. Il miglior marcatore nella storia della NBA ha giocato 70 partite su 82 lo scorso anno e 71 l’anno precedente. Ha registrato una media di 24,4 punti, 8,2 assist e 7,8 rimbalzi a partita nella scorsa stagione, chiudendo sesto nella votazione per il Most Valuable Player e venendo nominato nel secondo quintetto All-NBA.

Nei giorni scorsi l’annuncio del finto addio che era una trovata pubbicitaria

Nei giorni scorsi LeBron aveva scherzato con tutti i tifosi di basket nel mondo trasformando la sua “decisione delle decisioni” in uno spot pubblicitario. Con i social impazziti dopo il post di The King che quale annunciava la “decision of all decisions”, sono cascati nel tranello non particolarmente edificante di LeBron, pensando all’annuncio del suo ritiro, anche se tutti gli insider Nba si sono detti, da subito, molto più che scettici. In tanti quindi hanno aspettato la deadline di James con il fiato sospeso, ricevendo in cambio una vera e propria “trollata”, con i pubblicitari di Madison Avenue a prendere appunti per il colpo di genio dal puro punto di vista commerciale e di marketing.