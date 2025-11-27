Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi invernali: «L’obiettivo è riprendermi, poi scoprirò cosa mi riserva il futuro»

Lara Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in seguito alla lesione del legamento crociato rimediata in allenamento.

Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi di Milano-Cortina

La campionessa svizzera ha commentato così, sul sito della Federazione, la notizia:

«Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia».

Gut-Behrami aveva annunciato pochi mesi fa che avrebbe concluso la sua carriera dopo la stagione 2025/26, ma ora sembra aver lasciato tutto aperto per il futuro:

«Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso e non vedevo l’ora della prossima stagione sciistica. Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e ritrovare la mia piena capacità di prestazione, solo allora saprò cosa mi riserva il futuro».

Nei prossimi giorni si sottoporrà all’intervento chirurgico al ginocchio.

Lara Gut-Behrami (Lara Gut, Behrami è il cognome del marito: il calciatore), è una sciatrice che non smette di sorprendere. La Faz le dedica un ritratto alla campionessa svizzera. A 33 anni, non è stanca del circo bianco anzi, lo vive meglio oggi. È cambiata.

Quando Lara Gut irruppe sulla scena dello sci alpino a St. Moritz appena sedicenne – con un terzo posto nella discesa libera – arrivò al traguardo cadendo e con uno sci solo. Era il febbraio 2008.

Ha attraversato un lungo periodo controverso. Litigava spesso con i media.

Spesso aveva la sensazione di essere trattata ingiustamente; la pressione delle aspettative sembrava troppo grande per lei.

Quando a St. Moritz, ai Mondiali 2017, si ruppe il legamento crociato e il menisco del ginocchio sinistro, sembrava che la sua carriera fosse al crepuscolo.

L’atleta si ritirò dagli occhi del pubblico, cercò di ritrovarsi come persona. Nell’estate del 2018, Lara Gut ha sposato il calciatore Valon Behrami, con il quale stava insieme solo da pochi mesi, e si è trasferita con lui in Italia per condurre una vita più libera e fuggire dai confini della Svizzera.