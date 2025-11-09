La Roma supera l’Udinese 2-0 e scavalca il Napoli: primo posto in classifica per i giallorossi di Gasperini

A segno Pellegrini su rigore e Çelik. La Roma ha controllato gran parte della partita, mentre l’Udinese ha creato poche occasioni pericolose.

La Roma batte l’Udinese 2-0 e conquista il primo posto in classifica, grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini su rigore al 42’ e di Çelik al 61’. La squadra giallorossa ha dominato gran parte del match, mentre i friulani hanno avuto poche occasioni per rendersi pericolosi. La Roma va in testa alla classifica con 24 punti, Napoli e Milan sono a 22. L’Inter a 21 ma deve ancora giocare (tra poco contro la Lazio)

Primo tempo:

Il match parte subito con tensione: al 1’ Kabasele dell’Udinese resta a terra dopo uno scontro, mentre al 4’ Pellegrini calcia il primo calcio piazzato, bloccato dalla difesa friulana. Zaniolo, ex giallorosso, subisce i primi fischi dell’Olimpico. La Roma sfiora il vantaggio più volte: al 13’ Manu Konè impegna Okoye, al 20’ Celik colpisce di testa e al 30’ Cristante centra il palo con un potente destro. Al 38’, Dovbyk conclude, ma l’azione è annullata per fuorigioco; poco dopo lascia il campo per infortunio a favore di Baldanzi. Al 41’, Kamara prova da lontano senza impensierire Svilar. Il vantaggio arriva al 43’: tocco di mano di Kamara in area, rigore per la Roma trasformato da Pellegrini con un preciso tiro basso a destra. L’Udinese si rende pericolosa solo con un tiro di Buksa e un tentativo di Atta.

Secondo tempo:

L’Udinese inizia più aggressiva, ma Svilar si fa trovare pronto: al 51’ salva su Buksa. Al 54’, primo cambio per i friulani: entra Matteo Palma per Kabasele. Al 61’, la Roma raddoppia con Celik, servito da Mancini, che trafigge Okoye con un destro preciso.

Nei minuti successivi si susseguono cambi per entrambe le squadre: l’Udinese inserisce Piotrowski e Davis, la Roma El Aynaoui ed El Shaarawy; all’82’ dentro Bayo e Zemura per Kamara e Zaniolo, accolti da fischi.

All’85’, Svilar compie un miracolo su Matteo Palma, respingendo di testa un pericoloso cross da corner e salvando la porta.

Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaić

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bayo, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Modesto.