La notte dell’orgoglio dell’Argentina: presentata la maglia del mondiale sulla facciata del Teatro Colon a Buenos Aires

Adidas ha presentato uno spettacolo audiovisivo che ha trasformato la facciata dell'edificio in uno schermo monumentale. Le immagini dei tre Mondiali vinti

La notte dell’orgoglio dell’Argentina: presentata la maglia del mondiale sulla facciata del Teatro Colon a Baires

Durante un evento spettacolare al Teatro Colón, l’Argentina ha presentato la nuova maglia firmata Adidas, celebrando i tre Mondiali vinti con proiezioni, musica sinfonica e la presenza di Messi e Tapia. Il design, ispirato alle divise del 1978, 1986 e 2022, unisce storia e speranza per il 2026. Lo spot ufficiale, con Messi, Di María e Bizarrap, esprime lo spirito di unità della squadra. La maglia è già disponibile, simbolo del nuovo cammino dell’Albiceleste. Il racconto di 100 radios

La notte dell’orgoglio dell’Argentina

È stata una notte carica di orgoglio e simbolismo per l’Argentina. Adidas ha presentato uno spettacolo audiovisivo che ha trasformato la facciata dell’edificio in uno schermo monumentale. Ha proiettato immagini che ripercorrevano i tre titoli di Coppa del Mondo vinti dalla nazionale. Con la presenza di Lionel Messi, Chiqui Tapia e altre figure chiave della nazionale, l’evento ha celebrato l’unione di storia, identità e speranza di un’altra vittoria.

Il lancio della nuova maglia si è svolto di fronte a oltre 300 ospiti , con una scenografia che ha integrato proiezioni, musica sinfonica ed elementi storici del calcio argentino. La facciata del Teatro Colón è servita da sfondo a un video mapping che ha rivisitato i successi del 1978, 1986 e 2022 , alludendo direttamente al design del nuovo modello, che incorpora tre tonalità di azzurro ispirate alle maglie indossate in quei decenni.

La partita a carte di Messi e compagni

L’Orchestra Colón ha eseguito versioni sinfoniche di classici popolari , accompagnando la narrazione visiva. Tra i presenti, dirigenti dell’Afa (la federazione calcio argentina), rappresentanti di Adidas e personalità di spicco del mondo dello sport e della cultura. Durante il suo discorso, Claudio “Chiqui” Tapia ha sottolineato l’importanza simbolica della nuova maglia: “Questa maglia rappresenta la nostra storia, la nostra identità e i nostri sogni . La precedente rimarrà nei nostri ricordi; questa è la quarta “.

Il video di presentazione della maglia della nazionale argentina per i Mondiali del 2026. L’evento ha incluso anche la proiezione del nuovo spot, già in circolazione sui social media. Nel video, Lionel Messi, Ángel Di María, Lionel Scaloni, Chiqui Tapia e Bizarrap partecipano a una spensierata partita di truco (un gioco di carte) dal tono umoristico. Il brano, basato su una versione di “Tengo” di Sandro eseguita dai Divididos, culmina con il “quiero” (lo voglio) di Messi , che scatena una festa collettiva ricca di emozioni e cameratismo.