Messi sul prossimo Mondiale: «Vedrò giorno per giorno se potrò esserci»

Lionel Messi si prepara a un’altra estate importante con l’Argentina. Dopo aver sollevato la Coppa del Mondo nel 2022, il fuoriclasse argentino vuole capire se potrà difendere il titolo nel 2026 in Nord America. Intervistato da Nbc News, Messi ha spiegato come intende valutare la sua condizione fisica prima di prendere una decisione definitiva.

Le parole di Messi

«È qualcosa di straordinario poter partecipare a una Coppa del Mondo, e mi piacerebbe essere lì, stare bene ed essere una parte importante nell’aiutare la mia nazionale, se ci sarò. E lo valuterò giorno per giorno quando inizierò la preseason il prossimo anno con l’Inter Miami e vedrò se potrò davvero essere al 100%, se potrò essere utile al gruppo, alla nazionale, e poi prenderò una decisione. Ovviamente, sono davvero ansioso perché è una Coppa del Mondo. Siamo reduci dalla vittoria dell’ultima Coppa del Mondo e riuscire a difenderla sul campo è spettacolare perché è sempre un sogno giocare con la Nazionale, soprattutto nelle competizioni ufficiali».

Sulla sua vita a Miami, Messi ha aggiunto:

«La verità è che mi piace tutto del vivere qui. Ho passato molto tempo a Barcellona, che per me è una città straordinaria, dove sono cresciuto e ho avuto tanti momenti spettacolari, e che ci manca molto. Ma Miami è una città che ci permette di vivere molto bene, che ci fa godere la vita, che ci permette di essere calmi, che permette ai ragazzi di essere se stessi e di vivere giorno per giorno».

Sebbene Messi abbia vinto praticamente tutto a livello individuale e di club, il successo internazionale gli era sfuggito fino alla Coppa del Mondo 2022, quando l’Argentina ha sconfitto la Francia ai rigori:

«Era il sogno della mia vita. Era l’unica cosa che mancava a livello professionistico perché avevo avuto la fortuna di aver ottenuto tutto a livello individuale, a livello di squadra con il Barcellona, e penso che questo sia il sogno di ogni giocatore. Quando chiedi a un giocatore qual è il suo sogno, è quello di essere campione del mondo».