La gaffe di Tajani che a Bari confonde il San Nicola col San Paolo VIDEO

In un intervento a Bari ha chiamato lo stadio col nome di quello di Napoli, forse si sarà confuso per via del fatto che hanno lo stesso presidente

Non è passato inosservato il lapsus di Antonio Tajani (ministro degli Esteri) in apertura del suo intervento al comizio di chiusura della campagna elettorale per Luigi Lobuono, il candidato del centrodestra alle regionali in Puglia a cui erano presenti anche Meloni e Salvini. Parlando ha confuso lo stadio della città, intitolato a San Nicola, con quello di Napoli, il Diego Armando Maradona, che per decenni si è chiamato “San Paolo”.

«Avremmo riempito anche lo stadio San Paolo…» a quel punto si sono sentiti molti correggere il segretario di Forza Italia facendogli notare l’errore. Tajani confuso se ne esce con «Evviva San Nicola, perché no». Poi ancora senza capire il suo errore continua «Lo so San Nicola lo stadio» e poi solo alla fine si corregge «Il San Nicola hai ragione»

E allora “evviva lo stadio San Paolo di Bari!” [amo ogni frame di questo video, il dialogo, le pause, il dissidio interiore, l’ammissione – @Excursusvitae] #SanNicola pic.twitter.com/kmgj7TCfKo — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 10, 2025

Forse il lapsus gli sarà scappato perché il Bari e il Napoli hanno lo stesso presidente. Deve stare attento, perché è una gaffe che potrebbe far perdergli voti.