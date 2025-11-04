La Faz plaude all’Eintracht all’italiana: «Non deve essere sempre uno spettacolo»

In Germania si commenta la prestazione dell’Eintracht contro il Napoli nella sfida di Champions di questa sera. La Faz apre, forse influenzata dalle parole di Conte nel post partita, con una precisazione delle abilità difensive del club di Francoforte.

“L’Eintracht rappresenta molte cose in Europa, ma non l’alta abilità difensiva. L’ultima volta ha perso in Champions League 1-5 contro il Liverpool e l’Atlético Madrid; nella prima giornata aveva battuto il Galatasaray 5-1. Quindi cvi si aspettava una nuova partita da sei gol a Napoli, contro i Campioni d’Italia. E invece no, l’Eintracht ha difeso con una concentrazione che non aveva mai avuto e ha portato a casa uno 0-0 al Maradona”.

Nella descrizione della partita La Faz prende a prestito alcuni luoghi comuni di Napoli e descrive i calciatori azzurri di inizio partita che “giocavano come se stessero guidando i loro scooter per la città durante il giorno”. Dopo alcune occasioni sprecate però i giocatori del Napoli “non sembravano più i loro tifosi del centro città che guidavano in scooter senza casco, ma più piloti di Panda della periferia”

Il gioco messo in atto da Toppmöllerche ha messo in campo una difesa con cinque uomini. “Se la palla arrivava agli esterni del Napoli, uno dei centrocampisti si spostava. L’Eintracht ha così trovato un modo intelligente per difendere il gioco pressante dei meridionali“.

La Faz conclude “l’Eintracht si è cimentato nella scuola superiore dell’arte difensiva italiana. Forse ha imparato a gestire le sue forze questa sera. Non deve essere sempre uno spettacolo”.