La Bild quasi ci sfotte (giustamente), definisce il Napoli giochista: “75% di possesso palla e zero a zero”

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte ieri in Champions, al Maradona. Gli azzurri sono riusciti a strappare un punto alla squadra tedesca, che aveva subito 31 gol nelle ultime 14 partite ufficiali finora.

I tedeschi della Bild scrivono:

“Il Francoforte riesce ad agguantare lo 0-0 a Napoli, mostrando una crescita nelle prestazioni in Champions League dopo il 5-1 subito contro il Liverpool. Allo stadio Maradona, i tedeschi devono fare a meno dei propri tifosi; ma anche senza il loro supporto, in campo riescono a tenere gli avversari. La difesa, traballante finora, è compatta, non consente molto agli italiani giochisti (circa il 75% di possesso palla). In attacco, senza i bomber Can Uzun e Ritsu Doan, il Francoforte non riesce a fare nulla. All’allenatore Toppmoller, il punto a Napoli farà sicuramente bene”.

Nonostante le parole di Conte nel post partita della sfida di Champions del Napoli contro l’Eintracht, in Germania hanno apprezzato la prestazione difensiva della squadra di Francoforte. Ne scrive anche la Sueddeutsche

“L’Eintracht può vantarsi di aver mostrato un’ottima prestazione difensiva sotto la luna quasi piena. L’allenatore Dino Toppmöller ha battuto le mani soddisfatto alla fine della partita perché sapeva che la partita era stata inizialmente una lotta per la sopravvivenza per l’Eintracht. Con un po’ più di fortuna, l’attuale leader della Serie A avrebbe persino vinto.

Tra le figure più importanti dell’Eintracht di questa sera c’era il capo della difesa Robin Koch, che ha organizzato e comandato al meglio la difesa: con prudenza, sovrano, risoluto. È stato anche e soprattutto a causa sua che il primo tempo, dominato dal Napoli, è diventato un’unica smentita della debolezza difensiva di Francoforte, che è stata recentemente evidenziata spesso”