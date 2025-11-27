Koné prende una brutta botta alla caviglia ed esce zoppicando. Roma in ansi, potrebbe saltare il Napoli

Secondo Sky sul giocatore è stato applicato del ghiaccio all’altezza del malleolo e lo staff medico dovrà valutare se si tratta di un trauma contusivo o di una distorsione

Momenti di apprensione per la Roma durante il match di Europa League contro il Midtjylland. Al 27’ del primo tempo, Manu Koné ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo aver accusato dolore sempre più intenso in seguito a un pestone subito una decina di minuti prima.

Roma, Koné esce zoppicando: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky sul giocatore è stato applicato immediatamente del ghiaccio all’altezza del malleolo. Lo staff medico valuterà ora se si tratta di un semplice trauma contusivo oppure di una distorsione. Il centrocampista Koné potrebbe saltare il match contro il Napoli. di domenica sera alle 20:45.

Ecco quanto scrive in merito il giornale:

“La promessa l’aveva fatta in punta di piedi, quasi sussurrata ai compagni nello spogliatoio di Trigoria: “Con il Napoli voglio esserci”. Paulo Dybala non ama gli annunci fragorosi, preferisce i fatti. E stamattina, sul prato di Trigoria, ha cominciato a trasformare quel sogno in realtà. L’argentino è tornato a respirare aria di gruppo, anche se solo parzialmente, infilando un allenamento atletico calibrato, senza strappi. Niente rischi inutili, ma abbastanza per far capire a tutti — staff tecnico in primis — che la strada verso il rientro è finalmente in discesa. Se le sensazioni continueranno a essere buone, già domani potrebbe ricominciare a calciare il pallone con i compagni, la fase decisiva prima del via libera definitivo. La Roma lo aspetta come si aspetta il solista capace di ridare ritmo all’orchestra. E Gasperini, che nelle ultime settimane ha dovuto arrangiarsi tra infortuni e rotazioni forzate, pregusta l’idea di riavere il suo numero 21 proprio nel giorno più complicato: la sfida al Napoli, un crocevia tecnico ed emotivo della stagione”.