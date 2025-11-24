Dybala verso il rientro, punta a esserci per Roma-Napoli (Corsport)

"È tornato a respirare aria di gruppo, la strada verso il rientro è finalmente in discesa. Quasi pronto anche Bailey»

Domenica sera, ore 20:45, Roma e Napoli si affronteranno all’Olimpico per la 13esima giornata di Serie A. Un big match dal valore cruciale in ottica testa della classifica, attualmente occupata dai giallorossi a quota 27 punti contro i 25 ottenuti dagli azzurri e dal Milan. Secondo l’edizione online de Il Corriere dello Sport, la squadra giallorossa potrebbe presentarsi alla sfida con un “asso nella manica” da giocare. Vale a dire il rientro in campo di Paulo Dybala. L’argentino è ai box da svariate partite a causa dell’ennesimo guaio muscolare (lesione di medio grado al bicipite femorale mentre calciava un rigore) accusato nella gara col Milan. Avrebbe riferito ai compagni che farà di tutto per esserci contro i campioni d’Italia.

Roma, Dybala rientra col Napoli? Le ultime del Corsport

Ecco quanto scrive in merito il giornale:

“La promessa l’aveva fatta in punta di piedi, quasi sussurrata ai compagni nello spogliatoio di Trigoria: “Con il Napoli voglio esserci”. Paulo Dybala non ama gli annunci fragorosi, preferisce i fatti. E stamattina, sul prato di Trigoria, ha cominciato a trasformare quel sogno in realtà. L’argentino è tornato a respirare aria di gruppo, anche se solo parzialmente, infilando un allenamento atletico calibrato, senza strappi. Niente rischi inutili, ma abbastanza per far capire a tutti — staff tecnico in primis — che la strada verso il rientro è finalmente in discesa. Se le sensazioni continueranno a essere buone, già domani potrebbe ricominciare a calciare il pallone con i compagni, la fase decisiva prima del via libera definitivo. La Roma lo aspetta come si aspetta il solista capace di ridare ritmo all’orchestra. E Gasperini, che nelle ultime settimane ha dovuto arrangiarsi tra infortuni e rotazioni forzate, pregusta l’idea di riavere il suo numero 21 proprio nel giorno più complicato: la sfida al Napoli, un crocevia tecnico ed emotivo della stagione”.

Il Corriere riferisce inoltre che anche Bailey potrebbe essere della partita: “L’esterno giamaicano vuole esserci domenica, vuole riprendere la corsa interrotta troppo presto e ridare profondità, strappi e imprevedibilità a un attacco che, pur continuando a creare, ha pagato caro gli stop dei due attaccanti. Entrambi resteranno ai box per la partita di Europa League di giovedì: niente rischi, niente forzature. Gasperini ha fatto muro, lo staff medico ha confermato. Domenica è il vero traguardo”.