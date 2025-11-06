Kai Trump (nipote del presidente) debutta nell’Lpga di golf. Non ha i numeri ma ha vanta oltre sei milioni di follower

Kai Trump, nipote diciottenne dell’ex presidente Donald Trump, debutterà nell’LPGA Tour partecipando al torneo “The Annika” in Florida grazie a un invito degli sponsor. Studentessa con borsa di studio per il golf alla Miami University, è attualmente fuori dalla top 450 junior USA. La scelta ha suscitato critiche, ma il suo seguito di oltre sei milioni di fan sui social la rende un’attrazione mediatica. L’evento è organizzato da Annika Sörenstam, nota sostenitrice dei Trump. Resta da vedere se il talento di Kai potrà emergere oltre il nome di famiglia. Lo scrive The Times

Kai Trump si iscriverà alla Miami University con una borsa di studio per il golf

“La diciottenne nipote di Donald Trump che si iscriverà alla Miami University con una borsa di studio per il golf, difficilmente sarà in corsa al Pelican Golf Club, visto che è oltre la 450ª posizione nel ranking junior statunitense e che a marzo aveva chiuso ultima al Junior Invitational di Sage Valley con un punteggio di 52 colpi sopra il par. Il suo handicap, registrato al Trump International Palm Beach, è di +0.5: un risultato di tutto rispetto, corroborato da un terzo posto nel South Florida PGA Medalist Tour. Ma nemmeno le presunte “furbizie” del nonno — che gli avrebbero valso il soprannome di “Pelé” per aver spinto la palla con il piede in posizione migliore — potranno colmare il divario con le migliori giocatrici del mondo”.

Una mossa di marketing

“«Il mio sogno è sempre stato competere con le migliori giocatrici del mondo nell’LPGA Tour», ha dichiarato Kai in un comunicato. «Questo evento sarà un’esperienza incredibile. Non vedo l’ora di incontrare e sfidare molte delle mie eroine e mentori nel golf al mio debutto nell’Lpga Tour». La decisione di invitarla ha suscitato critiche in alcuni ambienti, ma è chiaramente una mossa di marketing, considerando che Kai vanta oltre sei milioni di follower complessivi tra Instagram e TikTok. Sul suo canale YouTube (1,33 milioni di iscritti) ha pubblicato video in cui gioca con il nonno e con Rory McIlroy”.

La madre di Kai ha una relazione con Tiger Woods

Il torneo è organizzato da Annika Sörenstam, dieci volte vincitrice di major e considerata tra le più grandi golfiste di sempre, che ricevette la Presidential Medal of Freedom nel 2021, il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, e che è nota ammiratrice dell’amministrazione Trump. La madre di Kai, Vanessa, ha una relazione con Tiger Woods, con il quale la giovane ha presenziato al Genesis Invitational a febbraio. “Gli inviti degli sponsor sono un modo importante per mettere in luce nuovi talenti e portare attenzione ai nostri tornei”, ha dichiarato Ricki Lasky, dirigente LPGA. “La grande popolarità di Kai sta aiutando a far conoscere il golf a un pubblico giovane. Siamo entusiasti di vederla compiere questo passo nel suo percorso.”

La partecipazione della nipote di Trump sarà inevitabilmente sotto i riflettori — anche se forse non quanto al Ryder Cup di New York, dove era accanto al nonno dietro un vetro antiproiettile davanti alla tribuna del tee della buca 1. Resta da vedere se l’accesso illimitato ai campi del Trump Organization, l’esperienza accumulata giocando con campioni e la sponsorizzazione TaylorMade potranno tradursi in una carriera di successo costruita sul merito.