Jacobo Ramón come Nico Paz: il Real Madrid prima li vende al Como, poi pensa di riprenderli (As)

Jacobo Ramón è arrivato quest’estate al Como dal Real Madrid in un’operazione simile a quella effettuata per Nico Paz lo scorso anno. Il difensore è un osservato speciale da parte dei blancos, che stanno pensando di riportarlo a Madrid.

Il Real Madrid tiene d’occhio Jacobo Ramón del Como

As scrive:

Arrivare e convincere non è facile quando hai 20 anni, arrivi in un altro Paese, in un campionato come la Serie A. Ma Jacobo Ramón lo ha fatto. Contro il Napoli, in un Maradona affollato, è stato enorme. Era più di un esame per lui. Aveva Rasmus Hojlund davanti a sé. Ha vinto sette degli otto duelli aerei che ha affrontato. Non c’è modo migliore per “chiamare” il Madrid che con le prestazioni. Qualcosa che sta iniziando a diventare più una cosa normale che una notizia. Il Real non gli ha mai tolto gli occhi di dosso, sono molto attenti all’evoluzione del giocatore. Xabi Alonso gli ha dato minutaggio al Mondiale per club ed è felice di ciò che sta vedendo e di quello che gli dicono. Inoltre, il Real sta iniziando a rivoluzionare la sua difesa. Hanno per lui un’opzione di recompra simile a quella per Nico Paz; lo hanno ceduto al Como per 2 milioni e mezzo e il 50% sulla futura rivendita.

“No” a tutti, per il Real Madrid. Senza esitazione. Al centro sportivo del Real sono sicuri che lo riprenderanno nel 2026. Per il momento deve giocatore, e Nico è stato chiaro: vuole restare in un posto che gli garantisca di continuare a crescere per avere possibilità di essere convocato per i prossimi Mondiali. A Como ormai è un idolo, un leader. Il piano è chiaro: continua un’altra stagione e nel 2026 torna a casa. Il Real Madrid conserva il 50% dei suoi diritti e diverse opzioni di riacquisto. Le clausole di Nico Paz sono le seguenti: 9 milioni per riaverlo nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Nico tornerà più maturo, e tutti saranno felici e contenti. «È cresciuto lì… e un giorno sogna di giocare al Bernabeu», ha ammesso Mirwan Suwarso, presidente del Como.