Inter in pressing per Nico Paz, ma il contratto è a favore del Real Madrid

L’Inter sarebbe ritornata in pressing per Nico Paz con una nuova proposta: 58 milioni di euro per pagarne il cartellino e portarlo alla corte del Toro Lautaro nell’estate 2026. Ma con molta probabilità la prossima estate Nico tornerà al Real Madrid. Lo aveva detto Fabrizio Romano, ricordato tra l’altro che il Como aveva rifiutato per lui 70 milioni dal Tottenham: «Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. Il Como aveva rifiutato un’offerta del Tottenham per lui quest’estate, che offriva 70 milioni. Ma anche Nico voleva restare, credendo nel progetto Como. Il Real sta lavorando dietro le quinte e vuole portare il giocatore per essere parte del progetto del futuro».

Il vero ostacolo però è il contratto di Nico Paz . L’argentino ventenne è monitorato dal Real Madrid, suo ex club, che ha mantenuto un diritto di recompra valido fino al 2027. Sono infatti due le clausole inserite nel suo contratto a favore dei Blancos

Clausola di recompra: il Real Madrid aveva già la possibilità di riportarlo a casa nell’estate 2025 ma ha scelto di lasciarlo ancora a Como. Perché ha la possibilità di riacquistare il giocatore per 9 milioni euro anche nell’estate del 2026 e per 10 milioni nell’estate del 2027

Clausola sulla rivendita: il Real Madrid ha fatto sottoscrivere ai lariani anche il diritto di ricevere il 50% per una futura cessione del giocatore ad un altro club.

La situazione contrattuale dell’argentino complica qualsiasi operazione di trasferimento. La scorsa estate il Madrid ha pagato 6,3 milioni di euro per il 50% dei diritti di Paz, ma con opzione di recompra. Inizialmente, i blancos si sono assicurati il 50% di una futura rivendita, oltre a tre opzioni per riacquistare il calciatore. La prima è scaduta quest’estate. Tuttavia, alcune clausole complicano qualsiasi mossa del Como per vendere il calciatore al Tottenham. Se il Madrid avesse voluto cederlo, la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata pagare l’opzione di riacquisto (8 milioni), garantendosi il 100% dei diritti del giocatore, e poi negoziare una cessione con il Tottenham.