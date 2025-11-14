In Portogallo attaccano Ronaldo: «Dovremmo vergognarci per quel che ha fatto, per la sua sceneggiata in campo»
Durissimo editoriale di A Bola sull'espulsione di Cr7 per una gomitata: «Ha cominciato lui a provocare in conferenza, ha creato un clima che non è riuscito a reggere»
Ronaldo perde la testa e arrivano le critiche in patria: i dettagli
“Il Portogallo doveva vincere in Irlanda per qualificarsi per la Coppa del Mondo e ha perso. Succede. (…) Più allarmante è il fatto che il Portogallo giochi così poco. Non era solo ieri. I giochi di ottobre ad Alvalade, per non andare più indietro, avevano già lasciato segnali preoccupanti: dalla difficoltà di battere l’Irlanda in casa al vantaggio sprecato contro l’Ungheria nel recupero.”
Le colpe del Ct Martinez
“Ma preoccupante è avere un allenatore che vede il bicchiere pieno per un quinto (avremmo pensato che la discussione fosse se fosse mezzo pieno o mezzo vuoto). (…) Ma la cosa più grave di ieri non sono state le parole di Martínez, ma quel che ha fatto Cristiano Ronaldo. È stato deplorevole. E non intendo solo aggressività, perché perdere la testa in un momento di frustrazione può accadere, anche se non dovrebbe. Ronaldo ha 40 anni. Alla conferenza stampa di mercoledì ha fatto in modo di provocare gli avversari, l’allenatore irlandese e il pubblico. È stato lui a creare il clima che non è riuscito a sopportare.”
La pantomima di Ronaldo
“Ronaldo ha sbagliato. Il minimo che possiamo fare è scusarci, ma quello che dovremmo davvero fare è vergognarci. Ma se anche Martínez si passa la mano tra i capelli e dice che “non c’è violenza”, “cerca di respingerla” e “è stato sfortunato”, non ho molte speranze…”