In Portogallo attaccano Ronaldo: «Dovremmo vergognarci per quel che ha fatto, per la sua sceneggiata in campo»

Durissimo editoriale di A Bola sull'espulsione di Cr7 per una gomitata: «Ha cominciato lui a provocare in conferenza, ha creato un clima che non è riuscito a reggere»

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts after missing a penalty kick during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Portugal and Slovenia at the Frankfurt Arena in Frankfurt am Main on July 1, 2024. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Non avremmo mai pensato che un giorno il “Nemo propheta in patria” sarebbe valso anche per Cristiano Ronaldo. Ieri CR7 è stato espulso in Irlanda-Portogallo per una gomitata. E poi ha battibeccato col pubblico. Nei giorni precedenti, lo aveva fatto col ct irlandese. Ne scrive il giornale portoghese A Bola.

Ronaldo perde la testa e arrivano le critiche in patria: i dettagli

Ecco cosa scrive A Bola:
“Ha perso la testa, succede. Ma avendo 40 anni, ed essendo stato lui a creare il clima che ha vissuto, è strano che succeda… E il peggio era tutta la pantomima tra sgomitate e andarsene”

“Il Portogallo doveva vincere in Irlanda per qualificarsi per la Coppa del Mondo e ha perso. Succede. (…) Più allarmante è il fatto che il Portogallo giochi così poco. Non era solo ieri. I giochi di ottobre ad Alvalade, per non andare più indietro, avevano già lasciato segnali preoccupanti: dalla difficoltà di battere l’Irlanda in casa al vantaggio sprecato contro l’Ungheria nel recupero.”

Le colpe del Ct Martinez

“Ma preoccupante è avere un allenatore che vede il bicchiere pieno per un quinto (avremmo pensato che la discussione fosse se fosse mezzo pieno o mezzo vuoto). (…) Ma la cosa più grave di ieri non sono state le parole di Martínez, ma quel che ha fatto Cristiano Ronaldo. È stato deplorevole. E non intendo solo aggressività, perché perdere la testa in un momento di frustrazione può accadere, anche se non dovrebbe. Ronaldo ha 40 anni. Alla conferenza stampa di mercoledì ha fatto in modo di provocare gli avversari, l’allenatore irlandese e il pubblico. È stato lui a creare il clima che non è riuscito a sopportare.”

La pantomima di Ronaldo

“Ma la cosa peggiore è stata la reazione, tutta quella pantomima – dal pianto, come se l’irlandese che ha preso la gomitata fingesse, attraverso i cenni del capo, come se non capisse cosa stesse succedendo, agli applausi per il pubblico, come se fosse colpa degli spalti, e non sua che veniva espulso.”

“Ronaldo ha sbagliato. Il minimo che possiamo fare è scusarci, ma quello che dovremmo davvero fare è vergognarci. Ma se anche Martínez si passa la mano tra i capelli e dice che “non c’è violenza”, “cerca di respingerla” e “è stato sfortunato”, non ho molte speranze…”

