Neres ha risolto la “crisi” del Napoli accendendo il calumet della pace (CorSera)

La doppietta del brasiliano è una grande risposta. La rivoluzione tattica di Conte, l’ennesima, è coincisa con una vittoria pesante.

Il Napoli ha battuto 3-1 l’Atalanta grazie a due gol di David Neres e al primo sigillo di Noa Lang in maglia azzurra.

La doppietta di Neres e il gol di Lang regalano la vittoria al Napoli

Monica Scozzafava scrive sul Corriere della Sera:

“Nel gelo del Maradona è Neres ad accendere il calumet della pace, mentre Conte nella sua area tecnica va avanti e indietro nervosamente, poi l’abbraccio con Di Lorenzo e Hojlund. La doppietta del brasiliano è una risposta grande così, il primo gol di Lang e il ballo rap che i due, molto amici, simulano dalla parte di Carnesecchi è una festa che vale tre punti, e non solo. Vale la vetta ritrovata, almeno per una notte. Mai finora in Serie A, con Conte in panchina, gli azzurri avevano fatto tre gol nel primo tempo.

Il Napoli batte l’Atalanta (con il solito finale di sofferenza), con tutti gli infortunati, con le polemiche delle ultime due settimane, e con la testa piena di brutti pensieri. Conquista una vittoria che mancava da un mese mentre si trova sul ciglio del burrone, nella notte in cui l’allenatore ha sollecitato onestà, forza. Ha chiesto fiducia nei suoi metodi. La sua rivoluzione tattica, l’ennesima, è coincisa con una vittoria pesante”.

Ecco cosa scrive Repubblica:

Mai mettere alle strette Antonio Conte, a suo agio come pochi quando il gioco si fa duro e lider maximo della brillante riscossa del Napoli, che ha battuto l’Atalanta al Maradona (3-1) grazie a una doppietta di Neres e a un gol di Lang.

Non ha avuto bisogno nemmeno di una fase iniziale di studio ed è apparso subito in palla, dando la sensazione di trovarsi a suo agio con un abito tattico riveduto e corretto, che Conte ha confezionato durante la settimana trascorsa nella sua abitazione torinese. Due soli centrocampisti, con Hojlund a fare da apripista in attacco in attesa del ritorno di Lukaku. Ed è stato proprio il danese a spalancare la strada a Neres, autore del gol che ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio e lasciarsi alle spalle una astinenza di 308’.