Il Marocco sta uccidendo migliaia di cani per ripulire il territori per la Coppa d’Africa e i Mondiali 2030

L’emergenza randagismo. Il Telegraph: "Le organizzazioni per i diritti degli animali hanno raccolto prove di cani avvelenati, lasciati morire di fame, picchiati a morte e persino bruciati vivi". Fifa in una scomoda situazione

Quando gli interessi economici chiamano, spesso – quasi sempre – viene fuori tutto il cinismo e la crudeltà dell’essere umano. È il caso di quanto si sta registrando di questi tempi in Marocco, dove è in corso un massacro di cani randagi per “ripulire” il territorio in vista della Coppa d’Africa di gennaio e della Coppa del Mondo 2030 (che co-ospiterà con Spagna e Portogallo).

Marocco, massacro di cani per la Coppa d’Africa

“Due uomini sono arrivati ​​nel cuore della notte. In una strada residenziale della città marocchina di Oujda, hanno parcheggiato il loro piccolo furgone bianco e si sono diretti verso il cane. Il primo uomo lo ha afferrato per la coda e poi lo ha trascinato dall’altra parte della strada. Il secondo ha puntato il fucile, si è ripreso e gli ha sparato uccidendolo. Il corpo è stato scaraventato nel retro del loro furgone”, racconta il Telegraph. E aggiunge che il furgone su cui è stato gettato il cane sembrava essere pieno.

Ma non è finita qui. pare purtroppo che una morte istantanea sia un destino che tocca solo a una parte di questi randagi: “Altri cani nel paese sono stati uccisi in circostanze ben più dolorose e orribili: le organizzazioni per i diritti degli animali hanno raccolto prove di cani avvelenati, lasciati morire di fame, picchiati a morte e persino bruciati vivi”, riferisce il Telegraph.

La questione ha chiaramente generato proteste tra gli attivisti e le organizzazioni che lottano per la tutela degli animali. Ma anche coloro che si occupano di diritti umani hanno espresso la loro preoccupazione: “Dopotutto, molte delle uccisioni avvengono alla luce del sole”, sottolinea il Telegraph, che poi parla di Fifa accusata di essere connivente al massacro.

Leggi anche: Da promessa del calcio libico a “scafista” in una prigione italiana: la storia di Alaa Faraj

La Coalizione Internazionale per il Benessere e la Protezione degli Animali ritiene che il problema del randagismo non vada ignorato – in quanto rappresenta effettivamente una vera minaccia per la salute e la sicurezza (trasmissione della rabbia e dell’idatidosi), ma ciò che contesta sono i metodi. Esistono video, mostrati al Telegraph, in cui “uomini usano pinze di metallo per afferrare i cani per la gola e lanciarli contro i furgoni o di cuccioli che vengono uccisi a calci”.

“Il Marocco afferma di aver investito oltre 20 milioni di dollari negli ultimi cinque anni in centri di controllo degli animali. All’inizio di quest’anno, ha invitato alcuni media per presentare il lavoro svolto per vaccinare gli animali. L’Iawpc, tuttavia, ritiene che sia solo facciata. Gli attivisti sostengono che i cani vengano ancora uccisi in numeri enormi e in modo orribile”, riporta il Telegraph.

Per quanto riguarda la Fifa, tutto ciò rappresenta una situazione sgradita e sempre più scomoda.