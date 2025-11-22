Il Maradona non si riempie tranne le curve, gli occasionali adesso temporeggiano

Maradona lontano dal sold out: curve esaurite, altri settori no. Trend simile in Champions, atteso pienone solo per Napoli-Juve, con tifosi ancora incerti per meteo, costi e calendario fitto di impegni.

Fabio Tarantino del Corriere dello Sport riporta:

“Fino a ieri sera gli unici settori sold out erano le due Curve. Per tutti gli altri, c’era ancora tempo e spazio. Erano in esaurimento i Distinti superiori, disponibilità maggiori per l’anello inferiore delle Curve, ancora tanti posti liberi per la Tribuna Nisida, ancor di più per la Tribuna Posillipo. Questa la fotografia della prevendita per la partita di questa sera al Maradona contro l’Atalanta (cancelli aperti dalle 18.15).

Riparte la Serie A e lo farà in uno stadio che non sarà sold out, salvo corsa a biglietto dell’ultimo minuto con ancora un giorno intero a disposizione perl ripensarci. Situazione simile, quasi identica, per la partita di martedì contro il Qarabag”.

Il Maradona non si riempie

Da vedere come andrà con la Champions. Intanto, il Corriere dello Sport racconta:

“Al momento, come per l’Atalanta, solo le due curve superiori sono già terminate mentre c’è ancora ampia disponibilità per tutti gli altri settori. La differenza è che per la Champions ci sono ancora quattro giorni pieni per incrementare la stima dei presenti. Due partite in quattro giorni, dunque, in uno stadio che non presenterà il solito colpo d’occhio. Il maltempo e i tanti impegni ravvicinati in casa i possibili motivi del trend, oltre all’attesa – ma sono ipotesi, ovviamente – per rivedere il vero Napoli, quello da scudetto.

Di sicuro, ci sarà ill pienone per la prossima di Serie A in casa: domenica 7 dicembre sfida alla Juve di Spalletti. leri è partita la prevendita per i possessori di Fidelity Card. Non è difficile immaginare, stavolta, il classico sold out. Le vecchie abitudini che ritornano”.