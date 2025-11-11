Il ct tedesco Nagelsmann difende Wirz: «Se al Liverpool avessero segnato su qualcuno dei suoi sedici assist»

È stato pagato dal Liverpool oltre 110 milioni di euro, ma finora non ha inciso. Secondo il ct tedesco è colpa della squadra (Times)

La crisi di Florian Wirtz? Dipende dal Liverpool. Parola di Julian Nagelsmann che ha attribuito le sue difficoltà alll’instabilitàdei eds di Arne Slot. Il talento tedesco, costato oltre 100 milioni (113 milioni di euro), non ha ancora segnato né fornito assist in Premier League. Secondo il ct, serve tempo e continuità per ambientarsi nel calcio inglese. Nagelsmann ha anche criticato i compagni di squadra per non aver sfruttato le occasioni create dal giovane. Ne scrive il Times.

Wirtz fatica ad ambientarsi al Liverpool

Il 22enne giocatore è stato acquistato per una cifra di 100 milioni di sterline, potenzialmente destinata a salire fino a 116 milioni, dal Bayer Leverkusen, dopo che il Liverpool aveva superato la concorrenza di City e Bayern Monaco per assicurarsi la sua firma. Tuttavia, Wirtz ha mostrato solo brevi lampi di quel talento lodato, tra gli altri, da Jürgen Klopp e dall’attuale allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso. Nessuna dei 16 assist da lui forniti in Premier League si è trasformato in un gol.

Prima delle gare di qualificazione ai Mondiali contro Lussemburgo e Slovacchia, in cui Wirtz è atteso tra i protagonisti, Nagelsmann ha spiegato: «La situazione generale non rende le cose facili nemmeno per Flo. Il club nel complesso non è stabile come l’anno scorso. È molto più difficile inserirsi nella squadra ora. Se guardiamo la partita contro il City, sono stati chiaramente inferiori nei 90 minuti. È difficile, quindi, per Flo avere un impatto reale».

Wirtz ha solo bisogno di tempo

E ha aggiunto: «In definitiva, la situazione è tale che ha solo bisogno di un po’ più di tempo — è normale, e lo si vede anche con altri giocatori che passano in Premier League. Sappiamo tutti di cosa è capace, ed è perfettamente normale per un giocatore della sua età attraversare un periodo di calo. Non possiamo aspettarci che mantenga lo stesso livello per tre anni consecutivi. Dobbiamo solo sostenerlo un po’, in modo che possa liberarsi la testa».

Nagelsmann ha poi ribadito un concetto già espresso il mese scorso, sostenendo che il trasferimento di Wirtz sarebbe stato giudicato diversamente se i suoi compagni di squadra ad Anfield fossero stati più concreti. «E magari il Liverpool potrebbe anche aiutarlo segnando qualcuna delle occasioni che crea», ha ironizzato. «Sarebbe un’idea, visto che ne crea parecchie. Solo che, in qualche modo, sembra non piacergli buttare la palla dentro. Anche questo fa parte della verità». Nel frattempo, il Liverpool sta lavorando dietro le quinte per accelerare l’adattamento di Wirtz a un calcio più fisico e intenso come quello inglese, rispetto alla Bundesliga.