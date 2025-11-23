I fondi d’investimento irrompono in Nba dove le storiche proprietà stanno vendendo

Quasi il 25% delle franchigie Nba ha cambiato proprietario dal 2020. Solo quest’anno, tre franchigie hanno annunciato la vendita: Celtics, Lakers e Trail Blazers, per una valutazione complessiva di oltre 20 miliardi di dollari.

Allargando lo sguardo, dal 2010 sono avvenute 23 cessioni con cambio di controllo, tra cui Hornets e Bucks cedute due volte nello stesso periodo. Confrontate questo dato con gli anni ’90, quando tali transazioni avvenivano meno frequentemente e a valutazioni molto più basse; esempi degni di nota di quell’epoca includono l’acquisto dei Magic da parte di Richard DeVos per 85 milioni di dollari e l’accordo da 88 milioni di dollari di Glen Taylor per i Timberwolves. Front Office Sport s si è chiesta il perché e lo ha chiesto allo storico proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban.

In Nba si vende perché i proprietari sono quasi 70enni

Mark Cuban ha stupito il mondo del basket nel 2023 vendendo dopo quasi 25 anni una quota di controllo dei Mavericks a una valutazione di 3,5 miliardi di dollari. L’ex proprietario afferma che molti proprietari che hanno recentemente venduto le loro squadre, considerano quello attuale un buon momento per farsi da parte. Soprattutto viste le valutazioni elevate. Tra i proprietari che hanno recentemente venduto ci sono Jeanie Buss (64), Jody Allen (66) e Wyc Grousbeck (64). Cuban ha 67 anni. “Abbiamo tutti più o meno la stessa età e a un certo punto bisogna pensare a cosa succederà alla squadra, alla famiglia e al patrimonio”. Lo racconta Cuban a Fos (Front Office Sport).

Confrontando questo dato con alcuni dei recenti acquirenti della squadra, è chiaro che Cuban ha ragione. I nuovi proprietari dei Timberwolves Marc Lore e Alex Rodriguez hanno rispettivamente 54 e 50 anni. Il nuovo proprietario dei Celtics Bill Chisholm ha 56 anni e il nuovo proprietario dei Blazers Tom Dundon ha 54 anni.

L’ingresso dei fondi d’investimento

Le squadre hanno bisogno di creare flussi di entrate aggiuntivi, come grandi progetti immobiliari attorno ai loro stadi. Ha anche criticato l’aumento degli investitori di private equity che entrano nel settore. Quasi due terzi delle squadre Nba hanno iniziato questa stagione con almeno un qualche collegamento con il capitale di private equity. “Dal punto di vista economico, le scelte sono: trasformarsi in una società immobiliare in un ambito nuovo o aggiornato, attrarre capitali [privati] – cosa che stanno facendo molti di coloro che non hanno venduto – o entrambe le cose”, spiega Cuban a Fos .



La lega ha formalizzato un percorso che consente ai fondi di private equity e ad altri investitori istituzionali di acquisire quote di minoranza nelle squadre a gennaio 2021 , sebbene le regole rimangano rigide. Un singolo fondo di private equity può detenere fino al 20% di partecipazione in un massimo di cinque squadre. Al fondo non è consentito avere alcun diritto di governance e non può avere voce in capitolo nelle questioni relative alla gestione della squadra. Non più del 30% di una determinata squadra, in totale, può essere posseduto da fondi di private equity.

Tuttavia – prosegue Front Office Sport -, le società di private equity sono sempre più coinvolte. (…) Tripp Crews della società di consulenza e valutazione aziendale Mercer Capital ha dichiarato a Fos che la decisione della lega di aprire le porte al capitale di private equity è “uno dei fattori chiave” della tendenza delle recenti vendite.