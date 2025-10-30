Nba, i Lakers venduti a Mark Walter: la famiglia Buss cede la maggioranza dopo 46 anni e 11 titoli Nba
La famiglia Buss, al timone del team dal 1979 e artefice di 11 titoli Nba, lascia la gestione diretta pur mantenendo un ruolo attivo tramite Jeanie Buss
Un giorno storico per l’Nba: i Los Angeles Lakers cambiano proprietario dopo oltre quattro decenni sotto la famiglia Buss.
I Lakers cambiano proprietà: i dettagli
La maggioranza delle azioni della storica franchigia Nba passa a Mark Walter, Ceo di Twg Global, con il voto unanime delle altre squadre della lega a sancire il trasferimento. La famiglia Buss, al timone del team dal 1979 e artefice di 11 titoli Nba, lascia la gestione diretta pur mantenendo un ruolo attivo tramite Jeanie Buss, che continuerà a ricoprire la carica di governatore della squadra per almeno i prossimi cinque anni.
Adam Silver, commissioner della Nba, ha sottolineato l’esperienza di Walter nel mondo sportivo, ricordando il suo ruolo come proprietario di minoranza dei Lakers e degli Sparks della Wnba:
«Mark Walter sarà un amministratore attento e competente. Ringrazio anche la famiglia Buss per 46 anni di leadership straordinaria».
Sebbene i dettagli economici non siano stati ufficializzati, fonti vicine all’operazione stimano che l’affare possa aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari, una cifra record destinata a segnare un nuovo standard nelle transazioni sportive. Alcune stime, come quelle di Sportico e Forbes, indicano valori compresi tra 7 e 8 miliardi, mentre secondo The Athletic la valutazione finale dei Lakers potrebbe arrivare fino a 12 miliardi di dollari, quasi il doppio della recente vendita dei Boston Celtics.
Un giorno a dir poco storico per tutto il mondo del basket. A Walter, l’arduo compito di continuare la lunga tradizione vincente dei Lakers.