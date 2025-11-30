Hojlund: «Patto con Neres, chi serviva l’assist all’altro poi dovevamo fare l’esultanza insieme»

L’attaccante del Napoli, Hojlund è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita dopo la vittoria contro la Roma:

Le parole di Hojlund

Che uccello era quello nell’esultanza con Neres?

«Non so bene che animale sia, è l’esultanza di Neres e noi ci divertiamo insieme. Avevamo un patto, chi serviva l’assist all’altro poi dovevamo fare l’esultanza insieme. Con l’Atalanta ci eravamo dimenticati ed oggi abbiamo recuperato»

Manca il gol, ma ti sacrifichi tanto. Conte è contento?

«Ovviamente vorrei sempre segnare gol, quello è il mio mestiere. Sono però contento di aiutare la squadra, con ogni singolo contributo. Lavorerò anche per tornare a segnare il prima possibile.

Provo sempre a fare il meglio, l’obiettivo è sempre quello di vincere. Sono un uomo squadra, spero sempre di segnare, ma la cosa più importante è la vittoria di squadra».