Gutierrez: «Conte può aiutarmi molto a migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo»

Il centrocampista del Napoli, Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di Daznnel corso del post partita della sfida contro il Como:

Le parole di Gutierrez

Cosa voglio dimostrare a Napoli?

«Molto importante giocare con giocatori di questo livello, un gruppo importante. Provo a riprendere rispetto a quello che mi chiedono, per ora è molto importante mettere minuti nelle game e rispettare ciò che chiede il mister. Il Napoli è una grande squadra e sono molto felice di essere qui».

Rapporto con Conte?

«Può aiutarmi molto a migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo perché posso crescere molto con il mister e con i suoi consigli»

Como?

«Gli faccio i complimenti, ci sono tanti ragazzi spagnoli giovani e forti. Stanno facendo una grande stagione»