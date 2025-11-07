Guardiola raggiungerà le 1.000 partite domenica contro il Liverpool: «Non me lo aspettavo, che gioia»

In conferenza stampa: «Tra Barcellona e Real il rumore è mille volte più grande. Con il Liverpool abbiamo creato una rivalità sana, che ho apprezzato: Jürgen mi ha dato molto e io a lui».

Guardiola raggiungerà le 1.000 partite domenica contro il Liverpool. uno degli allenatori più vincenti della storia.

Scrive Mundo Deportivo:

“Tre volte eletto miglior allenatore del mondo, Guardiola raggiungerà le 1.000 partite da tecnico professionista proprio domenica contro il suo massimo rivale degli ultimi anni: il Liverpool. Un traguardo riservato a pochi, che lo consacra come uno dei grandi. Guidando tre squadre differenti e conquistando in totale 39 titoli, è il secondo allenatore più vincente di sempre, subito dietro a Sir Alex Ferguson (49)“.

Le parole di Guardiola

Pep Guardiola, che domenica contro il Liverpool raggiungerà le 1.000 partite da allenatore, ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni dal grande match. Lo riporta Mundo Deportivo.

Sul traguardo delle 1.000 partite:

«Sono state 2.000 conferenze stampa! Momenti incredibili. Quando ho iniziato non me lo aspettavo. È una gioia. All’inizio ero nervoso, più insicuro di adesso… forse non ricordo bene, è passato tanto tempo».

Sui numeri e le vittorie:

«I numeri sono folli, ma non tocca a me giudicarli. Non posso scegliere una partita preferita, alcune le ricordo bene, altre meno».

Su Klopp e il Liverpool:

«Se potessi scegliere un avversario per questa partita speciale, sarebbe il Liverpool. Ho passato tanto tempo qui, e certo penso al Barcellona e al Bayern, che hanno avuto un impatto enorme sulla mia vita. Il Liverpool, specialmente con Jürgen, è stato il mio avversario più grande qui, non poteva esserci uno migliore. Mi manca Jürgen. Ci siamo aiutati a crescere a vicenda».

Sul momento del Liverpool:

«So quanto rapidamente cambiano le cose. Una settimana fa erano in difficoltà, ora con due vittorie sono tornati al top. In una stagione ci sono alti e bassi. Siamo migliorati, ma dobbiamo dimostrarlo. Ho visto il Liverpool contro il Real Madrid: ha qualità straordinarie, ma possiamo batterli».

Sul bilancio personale:

«Abbiamo vinto cose incredibili a Barcellona, Bayern e qui. Difficili da ripetere. Se ricominciassi, non potrei farlo di nuovo. Spero che domenica possiamo continuare».

Sulla propria influenza nel calcio:

«Non so se ho avuto influenza. Ho sempre cercato che le mie squadre giocassero come volevo, senza tradire i principi nel cuore. Ho imparato molto e cambiato tanto».

Sul lavoro e i giocatori:

«C’è tanto lavoro, dedizione, passione. Nessuno mi batte in questo. Amo studiare gli avversari, motivare i giocatori e lavorare insieme. Loro mi seguono sempre».

Sull’Arsenal in testa:

«Se continuano così, sarà quasi impossibile segnare contro di loro. Si può solo vincere per avvicinarsi. Hanno fatto cose eccezionali negli ultimi anni, ma i titoli non si vincono a novembre».

Confronto City-Liverpool e Clásico:

«Tra Barcellona e Real il rumore esterno è 1.000 volte maggiore. Le tifoserie simili. È fantastico. Abbiamo creato una sana rivalità con il Liverpool. Prima era United-Liverpool. Ho apprezzato questa rivalità sana: Jürgen mi ha dato molto e io a lui».

Su Rodri:

«Vedremo domani, ma non correremo rischi. C’è il parco nazionale. Vogliamo che torni, anche se Nico González sta facendo un ottimo lavoro».