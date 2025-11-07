Guardiola raggiungerà le 1.000 partite domenica contro il Liverpool: «Non me lo aspettavo, che gioia»
In conferenza stampa: «Tra Barcellona e Real il rumore è mille volte più grande. Con il Liverpool abbiamo creato una rivalità sana, che ho apprezzato: Jürgen mi ha dato molto e io a lui».
Guardiola raggiungerà le 1.000 partite domenica contro il Liverpool. uno degli allenatori più vincenti della storia.
Scrive Mundo Deportivo:
“Tre volte eletto miglior allenatore del mondo, Guardiola raggiungerà le 1.000 partite da tecnico professionista proprio domenica contro il suo massimo rivale degli ultimi anni: il Liverpool. Un traguardo riservato a pochi, che lo consacra come uno dei grandi. Guidando tre squadre differenti e conquistando in totale 39 titoli, è il secondo allenatore più vincente di sempre, subito dietro a Sir Alex Ferguson (49)“.
Le parole di Guardiola
Pep Guardiola, che domenica contro il Liverpool raggiungerà le 1.000 partite da allenatore, ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni dal grande match. Lo riporta Mundo Deportivo.
Sul traguardo delle 1.000 partite:
«Sono state 2.000 conferenze stampa! Momenti incredibili. Quando ho iniziato non me lo aspettavo. È una gioia. All’inizio ero nervoso, più insicuro di adesso… forse non ricordo bene, è passato tanto tempo».
Sui numeri e le vittorie:
«I numeri sono folli, ma non tocca a me giudicarli. Non posso scegliere una partita preferita, alcune le ricordo bene, altre meno».
Su Klopp e il Liverpool:
«Se potessi scegliere un avversario per questa partita speciale, sarebbe il Liverpool. Ho passato tanto tempo qui, e certo penso al Barcellona e al Bayern, che hanno avuto un impatto enorme sulla mia vita. Il Liverpool, specialmente con Jürgen, è stato il mio avversario più grande qui, non poteva esserci uno migliore. Mi manca Jürgen. Ci siamo aiutati a crescere a vicenda».
Sul momento del Liverpool:
«So quanto rapidamente cambiano le cose. Una settimana fa erano in difficoltà, ora con due vittorie sono tornati al top. In una stagione ci sono alti e bassi. Siamo migliorati, ma dobbiamo dimostrarlo. Ho visto il Liverpool contro il Real Madrid: ha qualità straordinarie, ma possiamo batterli».
Sul bilancio personale:
«Abbiamo vinto cose incredibili a Barcellona, Bayern e qui. Difficili da ripetere. Se ricominciassi, non potrei farlo di nuovo. Spero che domenica possiamo continuare».
Sulla propria influenza nel calcio:
«Non so se ho avuto influenza. Ho sempre cercato che le mie squadre giocassero come volevo, senza tradire i principi nel cuore. Ho imparato molto e cambiato tanto».
Sul lavoro e i giocatori:
«C’è tanto lavoro, dedizione, passione. Nessuno mi batte in questo. Amo studiare gli avversari, motivare i giocatori e lavorare insieme. Loro mi seguono sempre».
Sull’Arsenal in testa:
«Se continuano così, sarà quasi impossibile segnare contro di loro. Si può solo vincere per avvicinarsi. Hanno fatto cose eccezionali negli ultimi anni, ma i titoli non si vincono a novembre».
Confronto City-Liverpool e Clásico:
«Tra Barcellona e Real il rumore esterno è 1.000 volte maggiore. Le tifoserie simili. È fantastico. Abbiamo creato una sana rivalità con il Liverpool. Prima era United-Liverpool. Ho apprezzato questa rivalità sana: Jürgen mi ha dato molto e io a lui».
Su Rodri:
«Vedremo domani, ma non correremo rischi. C’è il parco nazionale. Vogliamo che torni, anche se Nico González sta facendo un ottimo lavoro».