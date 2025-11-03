Guardiola ha cambiato il modo di giocare, ma non è contagiato dalle palle inattive (Guardian)

Il calcio cambia a una velocità sorprendente, e chi ha scritto la storia del gioco deve adattarsi. Pep Guardiola, pioniere del gioco di posizione, si trova oggi a confrontarsi con un mondo sempre più fisico e veloce. La Premier League premia muscoli e azioni da fermo, mettendo alla prova i principi tecnici del Manchester City. Eppure, Guardiola non rinuncia del tutto alla sua visione, trovando nuovi modi per far convivere estetica e efficacia. Il recente successo contro il Bournemouth ne è la dimostrazione. Il Guardian analizza il cambiamento di gioco di Guardiola

Il panorama tattico creato da Guardiola sta subendo un’evoluzione radicale e, man mano che cambia, sembra che anche lui debba cambiare. Da un lato, Guardiola è rimasto ammirevolmente fedele ai suoi principi. Mentre altri danno priorità alla corporatura e alla fisicità, lui rimane legato alle virtù tecniche. Non gli dispiace scegliere un giocatore alto meno di un metro e ottanta e che non abbia le spalle di un canottiere olimpico.

Lo schema del gol del City è un filtrante per Haaland

“Il suo potrebbe sembrare il vecchio City, ma non segnano gol alla vecchia maniera. Questa non è una squadra il cui gol standard è un paio di dozzine di passaggi seguiti da un passaggio dalla linea di fondo. Il gol classico del City è invece diventato il passaggio filtrante iniziale per Erling Haaland, che è spietato come forse nessun altro attaccante è mai stato nel trasformare un uno contro uno. Quando Djordje Petrovic gli ha negato la tripletta con un colpo di braccio alzato a nove minuti dall’intervallo, il senso di shock era palpabile. Ma nelle prime due occasioni in cui Haaland è stato servito, ha colto l’occasione con una facilità quasi sprezzante.

Entrambi i gol sono stati creati da Cherki, che è stato ostacolato da un infortunio alla coscia dal suo arrivo dal Lione in estate . Sono stati i suoi primi assist per il City e, a meno che il calcio non sia cambiato in modo ancora più radicale di quanto si pensasse, saranno sicuramente i primi di molti. Ha servito di testa un passaggio di González per preparare il gol del vantaggio, poi ha servito un passaggio rasoterra intelligente per il secondo gol di Haaland. Entrambi sono stati esattamente il tipo di passaggi rapidi in avanti che Guardiola, preoccupato che la sua squadra non sarebbe stata in grado di gestire un contropiede in caso di perdita di possesso palla, ha usato per scoraggiare”.

Guardiola ammette: il suo stile del gioco preferito non è più possibile

“Ma tutti, anche Guardiola, devono stare al passo con i tempi. Come ha ammesso a gennaio, il suo stile di gioco preferito non è più possibile, data la natura incessante del calendario. E così ha accettato di dover cambiare. La sua squadra in questa stagione ha schierato un blocco basso e ha giocato in contropiede sia contro l’Arsenal che contro il Manchester United, e ha ripetutamente messo Haaland in difficoltà fin dall’inizio. E quando hai un giocatore con la sua velocità, potenza e capacità di finalizzazione, perché non sfruttarlo? Ha segnato la cifra assurda di 26 gol in 16 partite tra club e nazionale da quando è tornato dal Mondiale per Club.

Per quanto riguarda le sue capacità tecniche, Cherki è un tipico giocatore di Guardiola, anche se non rispecchia del tutto lo stereotipo dello “scolaretto obbediente” delineato da Zlatan Ibrahimovic . Nel suo ruolo attuale, tuttavia, è un giocatore che ha bisogno che la sua squadra sia dominante. Guardiola in questa stagione ha teso a giocare con il suo attaccante destro – spesso Phil Foden – che si muoveva all’interno per collegarsi ad Haaland. Questo dà a Matheus Nunes l’intera fascia da coprire, il che è positivo quando il City domina il possesso palla. È, tuttavia, un rischio e, sebbene il City non abbia mai dato l’impressione di essere un giocatore che vince facilmente, probabilmente ha concesso più occasioni di quante Guardiola avrebbe voluto. Questa rimane una squadra del City con molti aspetti positivi che non è ancora del tutto coesa.

Accettare la modernità non significa che Guardiola segua pedissequamente ogni tendenza. Ad esempio, non è ancora stato contagiato dalla recente moda delle azioni da fermo, ispirata dal suo ex assistente Mikel Arteta. Il City è l’unica squadra di Premier League a non aver ancora segnato su azione da fermo in questa stagione. Ma la sua squadra è notevolmente bassa. Quattro dei suoi cinque centrocampisti sono sotto 1,80 m (1,70 m); tre sono sotto 1,75 m. È difficile per loro offrire una minaccia tipica sui calci d’angolo”.