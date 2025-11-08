Si sta abbassando la qualità della Premier, è un campionato in fase di regressione (Telegraph)

Jamie Carragher, sul Telegraph, dice che il livello tecnico e tattico della Premier League sta vivendo un periodo di involuzione. Secondo l’ex difensore del Liverpool, il punto più alto di qualità calcistica del campionato inglese è stato raggiunto nel gennaio 2019, quando il Manchester City di Pep Guardiola superò 2-1 il Liverpool di Jürgen Klopp all’Etihad. Quella partita, sostiene Carragher, rappresentò la vetta assoluta del calcio moderno: la miglior squadra al mondo con la palla contro la miglior squadra al mondo senza.

Da allora, però, qualcosa si è rotto. Se nel 2019 la Premier mostrava un livello di sofisticazione tattica mai visto — con falsi nove, terzini ibridi e centrali costruttori — oggi molti allenatori sembrano guardare indietro invece che avanti. Il risultato, denuncia Carragher, è una Premier meno fluida, più diretta, dove la palla resta in gioco meno tempo e in cui la qualità complessiva è in calo.

La qualità della Premier è in calo, il suo picco fu proprio in un City-Liverpool del gennaio 2019 (Telegraph)

Scrive così il quotidiano britannico:

“Il Manchester City e il Liverpool sono responsabili delle partite di Premier League di più alta qualità di sempre. La vittoria del City per 2-1 all’Etihad nel gennaio 2019 è stata quella del miglior Pep Guardiola contro il miglior Jürgen Klopp. […] Un duello tra la migliore squadra al mondo con la palla e la migliore squadra al mondo senza. È stata la prima e unica volta in cui le due squadre più vincenti del pianeta si sono trovate testa a testa per il titolo di Premier League. […] Ora, invece di assorbire gli standard stabiliti da Guardiola, in particolare, e cercare modi innovativi per far progredire il gioco, sempre più allenatori della Premier League guardano al passato anziché ridefinire il futuro. Siamo in un periodo di regressione.

Il confronto con il primo scontro al vertice di questa stagione, Liverpool-Arsenal ad agosto, sottolinea quanto sia cambiata la situazione in sei anni. Complessivamente, la squadra di Arne Slot e Mikel Arteta ha completato 671 passaggi nel loro recente incontro, a fronte dei 929 tra Liverpool e City nel 2019. […] In tutta la Premier League, la palla viene utilizzata in partita 10 minuti in meno quest’anno rispetto a quando il Liverpool si recò all’Etihad sei anni fa. Questa tendenza è preoccupante. Non c’è modo di abbellirlo. […] Tatticamente, non esiste un modo “giusto” per vincere, e la stagione ideale di Premier League è quella in cui c’è un sano equilibrio di approcci.

Ci sono state 404 rimesse laterali lunghe in Premier League in questa stagione, una media di quattro a partita rispetto all’1,5 della scorsa stagione. Sono stati investiti milioni di dollari nei migliori giocatori e nelle accademie di allenatori per questo? Non vorrei che i giovani scout venissero mandati a cercare giovani che possano lanciare lontano quanto un quarterback della Nfl. A causa del predominio del gioco diretto, coloro che un tempo venivano messi alla berlina come dinosauri vengono ora riposizionati come innovatori. […]

Confrontare questo standard con i passaggi e i dribbling intricati e spettacolari del Barcellona di Guardiola, o del Psg di Enrique un anno fa, è come paragonare un tè in una friggitoria a un pasto di qualità da stella Michelin. Uno è più facile da cucinare e meno costoso da preparare dell’altro, ma non ti stupirà mai. […] Considerando che City e Liverpool si trovano ancora in un periodo di transizione, il loro ultimo incontro non raggiungerà lo stesso livello di quello di sei anni fa. C’è però una garanzia che non si può dire di tutte le partite di Premier League di questa stagione. Non avrà alcuna somiglianza con nessun gioco degli anni ’90”.