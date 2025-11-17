Goldman Sachs acquista per 1 miliardo Excel Sports l’agenzia di talenti che ha Nikola Jokic e Tiger Woods

Goldman Sachs ha deciso di acquisire una quota di maggioranza di Excel Sports l’agenzia di talenti. L’Agenzia rappresenta star come Caitlin Clark, Derek Jeter, Nikola Jokic e Tiger Woods, in un’operazione che valuta l’azienda quasi un miliardo di dollari. I dettagli economici dell’accordo, di cui si parlava già a fine mese scorso, non sono stati resi noti. Due fonti vicine alla vicenda hanno confermato a Front Office Sports sia la valutazione dell’azienda sia il fatto che si tratti di una quota di maggioranza.

Per Goldman Sachs, un portafoglio di oltre 70 clienti come Woods, Jokic, Murray

Con questa operazione, Goldman Sachs acquisisce una società con sede a New York che gestisce un portfolio di circa 750 clienti. Oltre a Clark, Jeter e Woods, Excel rappresenta stelle dell’Nba come Nikola Jokić e Jamal Murray. Giocatori della Mlb come Kyle Schwarber e Dansby Swanson. Il quarterback della Nfl Jared Goff e molti altri. L’agenzia collabora anche con marchi del calibro di Goodyear e Under Armour. Offre agli atleti servizi che spaziano dalla negoziazione di contratti agli accordi di sponsorizzazione, fino allo sviluppo di strategie sui social media.

Jeff Schwartz, fondatore di Excel Sports nel 2002, ha definito Goldman Sachs “un partner eccezionale” in grado di “fornire una piattaforma potente per accelerare l’espansione di Excel e aumentare il valore che offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo”. L’operazione resta soggetta a condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione delle autorità competenti, e non è stata ancora comunicata una tempistica precisa per il completamento.

Goldman Sachs sta investendo nel mondo dello sport

Goldman Sachs è attiva nel settore sportivo da diversi anni, ma nel 2023 ha formalizzato il proprio impegno creando una divisione dedicata all’interno della piattaforma di investment banking, chiamata Sports Franchise in Investment Banking. Questa divisione offre ai clienti facoltosi opportunità di investimento non solo in squadre professionistiche, ma anche in altre entità del mondo sportivo e dell’intrattenimento. La banca ha fornito consulenza in operazioni di ogni dimensione, dalle principali vendite di squadre professionistiche alla mediazione di transazioni complesse, come la consulenza agli Orioles per la vendita della squadra nel 2024 e il ruolo di rappresentante di Endeavor nell’accordo del 2023 che ha unito Ufc e Wwe sotto un’unica società madre.