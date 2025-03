Tiger Woods entra nella famiglia Trump e grazie all’amore il presidente vuole guidare il golf mondiale (Telegraph)

Il presidente Usa è raggiante per l’amore tra il campione e l’ex nuora: è un maniaco del golf e ha mire politiche (e di business) anche sullo sport

Tiger Woods sta con l’ex nuora di Trump. La stella del golf mondiale ha pubblicato su X due foto con l’ex moglie di Donald Trump jr, Vanessa, da cui ha divorziato nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio. “L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco, non vediamo l’ora di condividere insieme il cammino nella vita. Ora apprezzeremmo la privacy per tutte le persone a noi care”, ha scritto ai suoi 6,4 milioni di follower. Non è solo gossip. Quella di Woods nel circoletto trumpiano è una storia più grande, ne scrive il Telegraph.

Woods non ha mai dichiarato apertamente le sue inclinazioni politiche, ma i legami con vari parenti di Trump negli ultimi mesi sono diventati impossibili da ignorare. La figlia maggiore di Vanessa, Kai, 17 anni, e i figli di Woods, Charlie, 16 anni, e Sam, 17 anni, frequentano tutti la stessa scuola. Charlie e Kai, giocano a golf all’Università di Miami, e sono entrambi dilettanti molto quotati.

Le lunghe e continue trattative nella lotta tra Saudi Pif e Pga Tour “hanno inevitabilmente visto Woods trascorrere più tempo che mai con Trump. I due sono stati insieme sul campo da golf in privato negli ultimi mesi, mentre allo stesso tempo guidavano le trattative per un accordo di pace sportivo. Woods e Trump hanno storie controverse nelle loro vite personali – continua il giornale inglese – Ma per il presidente, c’è un genuino amore per il golf che ha senza dubbio alimentato il suo entusiasmo nell’accogliere Woods nella famiglia allargata”.

Ovviamente Trump pensa agli affari. Ad aprile, il Trump National Doral Miami ospiterà un torneo Liv per il quarto anno consecutivo, mentre i campi di proprietà di Trump in Virginia e nel New Jersey sono stati anche utilizzati come sedi per eventi Liv. Tra gli sport, il golf è stato il più convinto sostenitore di Trump”.

Quando i leader della Pga e del Pif hanno annunciato un “accordo quadro” nel giugno 2023 per unire i tour nemici, Trump lo ha salutato come un ” grande, bello e affascinante accordo per il meraviglioso mondo del golf “.

Woods, da parte sua, è stato sempre cauto sul sostegno a Trump e al partito repubblicano. Invece adesso ha perso molte remore, come quasi tutti del resto.

“Donald Trump ha sempre desiderato la credibilità nel golf – continua il Telegraph – Con il legame della famiglia Trump con la più grande superstar che il gioco abbia mai conosciuto ora assicurato, il fastidio del presidente per il fatto che ai suoi campi venga continuamente negato un major non potrà che intensificarsi. La partnership Woods-Trump potrebbe essere un cuneo a doppia faccia”.

“La relazione tra Tiger Woods e Vanessa Trump è nata al country club. Due adulti divorziati, con due talentuosi figli giocatori di golf, l’incontro di due famiglie famose, se non famigerate, darà chiaramente al vincitore di 15 Major la possibilità di concentrarsi maggiormente sul campo da golf. Ma non sul suo gioco. Woods, 49 anni, è nel mezzo di una lunga e tristemente familiare ripresa da un infortunio dopo un’operazione al tendine d’Achille rotto all’inizio di questo mese. È praticamente dato per spacciato per la stagione e invece affronta estenuanti sedute di recupero sul tavolo fisioterapico, in palestra e sul campo”.

Nel frattempo segue suo figlio Charlie mentre cerca di farsi un nome nel golf giovanile statunitense e sfuggire a quella che è forse la più grande ombra paterna mai proiettata in questo sport. Ora la famiglia si allarga. Charlie e Kai Trump, figlia di Vanessa e nipote del presidente, hanno entrambi gareggiato al Sage Valley Invitational, forse il torneo juniores più prestigioso al mondo. Con risultati poco entusiasmanti. “Inevitabilmente, l’industria approfondirà freneticamente il significato dell’unione Tiger-Trump. Si dice che Vanessa e Don Jnr, il suo ex marito, godano di una relazione amichevole e questo calmerà i timori che qualsiasi astio possa avere un impatto sulle trattative in corso tra il Saudi Public Investment Fund e il Pga Tour”.

“Woods è una figura chiave per quanto riguarda il Tour e il Presidente Trump si è messo al centro di queste discussioni, per la sua affinità con lo sport e il regno e per i suoi interessi commerciali, naturalmente. Woods ha giocato a golf con Trump di recente e ha anche visitato la Casa Bianca, e il cittadino dello Studio Ovale sarà entusiasta di avere l’icona dalla sua parte e, più o meno, nella sua tribù”.

