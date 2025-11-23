Gasperini: «Noi stiamo vivendo un sogno e, finché si può, cerchiamo di allungarlo»

A Dazn nel post-partita: «Il quarto uomo ha commesso due errori molto evidenti: la sua presenza è stata davvero pessima»

Dopo la vittoria per 3-1 sul campo della Cremonese, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della Roma ai microfoni di Dazn.

Le parole di Gasperini

L’esultanza sullo 0-2

«Siamo contenti per Ferguson, era un gol importantissimo. Stavamo giocando anche bene, creando diverse situazioni pericolose. Il secondo gol ci ha fatto capire che si poteva vincere».

I cambi sono stati cruciali

«I cambi servono e io li utilizzo tutti, ma se mi chiedi per il calcio in sé, non è una cosa che mi entusiasma. Il calcio è fatto di resistenza: cambiare mezza squadra rende la partita più equilibrata e talvolta meno spettacolare».

Perché era arrabbiato in panchina prima dell’espulsione?

«I 10 minuti finali del primo tempo sono stati davvero pesanti, poi all’inizio del secondo non ho detto quasi nulla. Il quarto uomo ha commesso due errori molto evidenti: è stato richiamato due volte e la sua presenza è stata davvero pessima».

E Baldanzi ?

«Moltissimo, soprattutto per come ci siamo mossi in fase offensiva. Siamo partiti sbagliando qualche passaggio, poi abbiamo giocato con qualità e creato diverse occasioni. Il ruolo di centravanti può adattarsi anche alle sue caratteristiche, sono contento per lui e per noi è una risorsa. Abbiamo più possibilità di segnare, maggiore sicurezza e fiducia».

Grinta, cuore e sudore: dove si può arrivare?

«Gli ingredienti ci sono, cerchiamo di aggiungere anche un po’ di spezie e di sale per continuare a giocare così. Quando sei in queste posizioni è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e, finché si può, cerchiamo di allungarlo».