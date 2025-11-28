Gaffe in Argentina: Telefe Noticias inserisce il meme con il volto di Gasperini nel servizio sul “truffatore delle pensioni

La vicenda del “truffatore delle pensioni”, diventata in pochi giorni un fenomeno virale in Italia e all’estero, ha generato una curiosa gaffe in Argentina. Nel raccontare la storia dell’uomo di Mantova che si sarebbe travestito da madre per continuare a riscuotere la pensione, una nota emittente sudamericana ha inserito per errore anche l’immagine-meme di Gian Piero Gasperini, scambiandola per quella del protagonista della truffa. Lo ha riportato il Corsport.

La gaffe in Argentina: Gasperini scambiato per il “truffatore delle pensioni”

Ecco cosa si legge sul Corsport

“In Italia negli ultimi giorni la gran parte delle pagine di cronaca sono state invase dalla storia del truffatore delle pensioni. C’è un uomo a Mantova che si è travestito come sua madre, che morì nel 2022, per poter continuare a riscuotere la sua pensione. I video e le foto sulla questione sono diventati nel giro di brevissimo dei veri e propri meme sui social sfondando anche i confini nazionali. Chi elogia la “genialità” del piano”, chi ci ride su e chi sostituisce le facce dell’uomo travestito con altre personalità famose. Tra quest’ultime, c’è stato anche Gian Piero Gasperini: nonostante la lontananza abissale dei due uomini, per un’emittente argentina non è bastato a palesare la differenza.”

