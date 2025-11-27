Gasperini: «La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così. Koné non sembra grave, aspettiamo»

In conferenza stampa: «Per domenica serve recuperare energie e fare un altro tipo di partita. Koné ha preso una brutta contusione»

Dopo la vittoria della Roma allo Stadio Olimpico contro il Midtjylland in Europa League, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra.

Le parole di Gasperini

Perché non è contento della gara? Koné?

«Koné, aspettiamo: ha preso una brutta contusione. Non sembra grave. Abbiamo perso un’occasione per fare una partita migliore: abbiamo concesso troppo. Per domenica serve recuperare energie e fare un altro tipo di partita.»

Ma El Shaarawy falso nove non le piace?

«Sì, nella Primavera del Genoa l’ha fatto: ci può giocare, non ci avevo pensato.»

Un giudizio su Ghilardi e Wesley?

«Troppi errori per Wesley, peccato perché è un gran motore: tanti errori però non lo mettono in risalto. Sulle fasce abbiamo incontrato avversari bravi. L’aspetto tecnico è mancato, non abbiamo sviluppato al meglio le azioni. C’era una crescita, ora è un po’ frenata: per domenica dobbiamo far bene. Ghilardi bene, ha fatto una grande gara, forse ha perso qualche palla di troppo. Potevamo fare meglio sotto molti aspetti.»

Si pensava forse troppo al Napoli già?

«La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così. Però, per prepararsi bene si deve giocare bene, così da avere consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto, poi ci siamo rilassati: anche oggi abbiamo subito un gol nel finale. Le partite vanno giocate fino alla fine, senza già pensare di andare sotto la doccia.»

Cosa teme del Napoli?

«Le squadre si conoscono bene. Il punto di forza del Napoli è l’insieme: dispone di una rosa di grande qualità ed è campione d’Italia. Sappiamo che dovremo disputare una partita al massimo delle nostre possibilità: affrontiamo una delle formazioni più forti d’Italia. A differenza di Inter e Milan, dobbiamo ottenere risultati migliori. Ci confrontiamo con una squadra molto solida: vediamo a che livello siamo.»