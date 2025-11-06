Freuler si è fratturato la clavicola, salta il match contro il Napoli

Nel corso del match contro il Parma di campionato, il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire. Domenica alle 15 i rossoblù affronteranno il Napoli.

L’infortunio di Freuler

Lo svizzero dovrà restare fuori dal campo almeno due mesi. Dunque, non ci sarà nel match contro gli azzurri. Comincerà in questi giorni la terapia di recupero dopo essersi fratturato la clavicola.

La speranza per il Bologna è di riaverlo per il match contro l’Inter del 19 dicembre.

Al Corriere del Ticino:

«Parliamo di una Nazionale che non muore mai. Ad attenderci è una partita bella e speciale. La situerei nella top 3 tra quelle disputate in Nazionale. Soprattutto, però, ci attende una partita difficile. I favoriti sono chiaramente gli azzurri. E ben venga se si credono tali».

All’Olimpico, nel 2021, non c’era stata storia:

«Se abbiamo imparato da quel 3-0? Beh, direi proprio di sì. Noi, poi, siamo andati al Mondiale in Qatar. Loro sono rimasti a casa».