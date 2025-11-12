Follia in Argentina, furia dei tifosi dopo un gol subito: arbitro colpito da un martello

Dopo la momentanea sospensione della partita, l'arbitro si è immediatamente recato dal commissario di campo per spiegare l'accaduto e ricevere le indicazioni più pertinenti

Gimansia-Velez, valida per un torneo di clausura, è stato teatro di avvenimento senso senso. Un episodio folle in Argentina, in cui Yael Falcón Pérez, arbitro della gara, è stato protagonista di una disavventura, poiché è divenuto l’oggetto principale della furia dei tifosi del Lobos. Secondo quanto svelato da Fanpage, la tifoseria di casa avrebbe lanciato un martello dagli spalti ed avrebbe colpito il direttore di gioco, in seguito alla rete degli avversari realizzata da Chelo Torres.

Arbitro colpito dai tifosi sugli spalti con un martello: l’accaduto in Argentina

Nessuno si sarebbe accordo di quanto accaduto, l’arbitro, tuttavia, ha raccolto prontamente l’oggetto identificato e si è recato immediatamente dal commissario di campo sul fronte opposto del rettangolo verde. Gioco interrotto e partita sospesa, in particolare per la gravità dell’evento e per l’entità dello strumento lanciato: un martello usualmente utilizzato negli autobus o nelle automobili come. Prima della ripresa dell’incontro, Perez ha atteso indicazioni precise, anche se non si è fatto attendere l’intervento dei calciatori; intanto il portiere ha invitato i tifosi ad evitare ulteriori situazioni simili, i quali tendono spesso a macchiare questo splendido sport.

Leggi anche: Meier (ex arbitro svizzero): «Il Var doveva rendere il calcio migliore, non lo ha fatto. Ha peggiorato il calcio e gli arbitri»

Attraverso dei gesti eloquenti, il direttore di gara ha spiegato che l’oggetto ha colpito il suo mento, zona toccata costantemente per il dolore generato dal lancio. Ricevute le cure mediche necessarie, cruciale è stato l’intervento delle forze dell’ordine. L’arbitro, difatti, ha attraversato tutto il campo prima di raggiungere la polizia, situata al di fuori del rettangolo di gioco per riferirgli quanto verificatosi ed identificare agevolmente il martello.