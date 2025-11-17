Finalmente il Barcellona giocherà al nuovo Camp Nou: il giorno è il 22 novembre

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Tramite i propri canali social, il Barcellona ha annunciato che finalmente – dopo mesi di attesa e controversie sulla sicurezza dell’impianto – il club ha ottenuto l’autorizzazione per giocare al nuovo “Camp Nou”. L’esordio della squadra blaugrana nella sua nuova casa avverrà nella partita valida per la 13esima giornata della Liga che vedrà opposti i catalani e l’Atletico Bilbao. L’incontro è in programma sabato 22 novembre alle ore 16:15.

Il Barcellona torna al Camp Nou

Tutti i dettagli in merito sono forniti dal Mundo Deportivo: “Questa decisione arriva dopo l’ottenimento della prima licenza di occupazione corrispondente alla Fase 1B, che consente di ampliare la capienza a 45.401 spettatori”, si legge sul sito web del giornale spagnolo. Che poi entra nel merito scrivendo: “L’autorizzazione riguarda l’intera area Laterale e si aggiunge alla licenza già concessa per la Fase 1A, che comprende Tribuna e Gol Sur. Aggiunge inoltre che il club continua a lavorare sulla Fase 1C per garantire la ripresa dell’attività nella Tribuna Nord, rispettando tutte le condizioni operative, di sicurezza e di comfort per soci e tifosi”.

Leggermente diverso il discorso per quanto concerne le partite di Champions League: “Il club sta collaborando con la Uefa per poter disputare la partita contro l’Eintracht Francoforte (9 dicembre alle 21:00, ndr) allo Spotify Camp Nou, poiché sono soddisfatti i requisiti necessari, anche se si è ancora in attesa di una conferma definitiva”.