Camp Nou riaperto al pubblico: 21.795 tifosi emozionati per l’allenamento del Barcellona (El País)

Il Camp Nou ha riaperto: sembra quasi incredibile.

Scrive El País:

“Tra le mura del nuovo —e ancora a metà — Spotify Camp Nou, i sentimenti erano condivisi: emozione, nostalgia e speranza. Dopo 894 giorni dall’ultima partita del Barcellona nel suo stadio, il 28 maggio 2023 contro il Mallorca, il Camp Nou ha riaperto le porte a 21.795 persone per un allenamento della prima squadra. Una sorta di prova generale — senza intoppi — per il club, un ritorno per i tifosi e i giocatori, una prima volta per molti. Con le gru sullo sfondo e le vecchie date di rientro ormai dimenticate, i tifosi hanno vissuto l’allenamento come una vera partita. Il pallone ha ricominciato a rotolare sull’erba che fu di Messi e che ora calpesta Lamine Yamal: si è tornato a respirare calcio e il nuovo Camp Nou ha ricominciato a battere come un tempo”.

Il Camp Nou ha riaperto

El País ci racconta:

“Prima delle nove e mezza — orario di apertura — il pubblico faceva già la fila, impaziente, ai diversi accessi dello stadio, dopo aver pagato tra cinque e dieci euro per assistere all’evento dai 23.000 posti previsti tra la Curva Sud e la Tribuna del primo e secondo anello. Soci e non soci, famiglie, giovani e anziani: un pubblico vario, che ha trasformato un semplice venerdì mattina in una giornata di festa. C’è chi si è preso un giorno libero dal lavoro o ha saltato le lezioni pur di esserci”.

E continua il quotidiano spagnolo:

“[…] Secondo Laporta, se tutto andrà come previsto, il Barça potrebbe tornare a giocare una partita ufficiale il 22 novembre contro il Bilbao, davanti a 45.000 spettatori, a condizione di ottenere la licenza di occupazione parziale. Il presidente ha anche immaginato un omaggio a Messi e una futura finale di Champions al Camp Nou, sottolineando che il nuovo impianto «triplicherà gli introiti».

Un’altra possibile data di ritorno è il 29 novembre contro l’Alavés, in coincidenza con il 126º anniversario del club.

Nonostante i ritardi e i rumori di cantiere, i tifosi guardano avanti con ottimismo: l’attesa è finita, e il Camp Nou è tornato a vivere”.