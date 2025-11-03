Eintracht, gli infortuni muscolari colpiscono anche loro: fuori il fantasista Can Uzun

Piove sul bagnato in casa Eintracht, avversario domani al Maradona del Napoli in Champions League. Non basta l’eliminazione in Coppa ed il pareggio con l’ultima in classifica. La formazione tedesca dovrà fare a meno di Can Uzun, diciannovenne fantasista delizia della formazione allenata da Dino Toppmöller. Lo scrive Fussballtransfers

Per Uzun dell’Eintracht almeno un mese di stop

Secondo Sky Germania, il giocatore destro sarà fuori per un massimo di cinque settimane a causa di un infortunio muscolare alla coscia. L’Eintracht non aveva specificato i tempi quando aveva inizialmente annunciato la sua assenza. Uzun si è infortunato sabato durante il pareggio per 1-1 contro l’1. FC Heidenheim. L’assenza del giovane è un duro colpo per l’Eintracht Francoforte, le cui prestazioni sono state ultimamente incostanti. Uzun, con dieci gol (sei gol, quattro assist), è attualmente il capocannoniere degli Eagles insieme a Jonathan Burkardt (25).

Ma non solo Uzun. Contro l’Heidenheim l’Eintracht si inè interrogato sulle prestazioni di Elye Wahi per il quale la formazione tedesca ha pagato all’Olympique Marsiglia la considerevole cifra di 25 milioni di euro, ma il giocatore – scrive Frankfurter Rundschau non è ancora riuscito a soddisfare le aspettative. Sta ancora aspettando il suo primo gol stagionale in Bundesliga. Una sua partenza durante la sessione invernale di calciomercato non è da escludere, e la dirigenza dell’Eintracht è tutt’altro che soddisfatta dei suoi progressi. “Al momento manca completamente di fiducia in se stesso e non sta avendo nemmeno un briciolo di fortuna. Ma crediamo ancora che possa farcela” ha detto direttore sportivo Markus Krösche