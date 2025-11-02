La rabbia dei tifosi dell’Eintracht dopo il pari con l’ultima in classifica: «Che andate a fare a Napoli?»

Non è stata certo una settimana tranquilla per l’Eintracht Francoforte. Dopo la sorprendente eliminazione dalla Coppa di Germania, condizionata da alcune decisioni arbitrali controverse e prese senza Var, la squadra ha raccolto solo un pareggio per 1-1 sul campo dell’ultimo in classifica, l’Heidenheim. Un risultato che ha ulteriormente alimentato le lamentele dell’allenatore Dino Toppmöller e il malumore tra i tifosi. Martedì (alle ore 18.45) l’Eintracht sarà di scena a Napoli per la Champions League, e l’aria a Francoforte è tutt’altro che serena. Dopo le pesanti sconfitte contro Atlético Madrid e Liverpool (entrambi 1-5), i sostenitori delle Aquile temono un’altra debacle. Ne parla ruhr24.

Sui social l’umore dei tifosi dell’Eintracht è nero

«Non siete abbastanza bravi. Contro il Napoli sarà un’altra amara sconfitta», scrive un tifoso. Altri ammettono già la resa prima del fischio d’inizio: “Dobbiamo mettere in preventivo la sconfitta contro il Napoli”. Il pareggio contro l’Heidenheim, ultimo in classifica, ha acceso critiche severe. “Chi pensate di poter battere? Non andate nemmeno a Napoli. Restate a casa, smidollati”, tuona un altro supporter, a testimonianza di un pessimismo diffuso in Assia.

Non mancano però voci che invocano un po’ di comprensione: se le decisioni arbitrali fossero state più favorevoli, la frustrazione forse non sarebbe così alta. Contro il Dortmund, un fuorigioco non rilevato ha compromesso il risultato; contro l’Heidenheim, un gol regolare di Elye Wahi è stato inspiegabilmente annullato. E proprio Wahi, insieme a Jonathan Burkardt e Luka Jovic, rappresenta uno dei nuovi investimenti più costosi nella storia del club, con il futuro del francese ancora incerto dopo un’occasione sprecata nel finale di partita.

Quando l’Eintracht prenderà il volo per Napoli, l’incertezza rimane palpabile, sospesa tra le tensioni dei giocatori e l’ansia dei tifosi, in attesa che la Champions League restituisca un segnale di riscatto.