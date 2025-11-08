Vince nella sua Grecia e ringrazia gli organizzatori del suo torneo: «3-4 mesi per organizzare tutto questo. Avete dimostrato passione e attenzione»

Djokovic smentisce Binaghi e manda Musetti alle Finals: «Tranquillo, a Torino non ci vado»

Novak Djokovic ha vinto appena appena il suo torneo numero 101. Lo ha fatto nella sua Grecia dove ha scelto di trasferirsi dopo aver litigato con la sua Serbia. Ad Atene ha trasferito il suo torneo e lo ha vinto battendo in finale Musetti.

Ma la notizia è arrivata dopo. La rinuncia alle Finals di Torino, ha così lasciato strada a Musetti che nella classifica finalismi è classificato al nono posto.

«Tranquillo, tanto a Torino non ci vado», così ha detto a Lorenzo al momento della premiazione».

Poi ha detto anche altro, non su Torino.

«Non so dove partire. Prima di tutto rispetto per Lorenzo, due parole sulla tua stupenda prova. Tutti sappiamo cosa voglia dire giocare match così serrati e perdere dopo 3 ore di grande tennis. La cosa positiva è il tuo tennis eccezionale, è la prova. Abbiamo giocato contro su diverse superfici, giochi il meglio sulla terra…ma sei talmente migliorato che il futuro sarà brillante. Sei migliorato tantissimo su questa superficie. Grazie alle persone di Atene, i greci per l’entusiasmo. Questa è la prima volta che la Grecia ha un torneo del genere, ma spero che questo torneo rimanga qua per tanto tempo. Vorrei ringraziare il mio team, veramente speciale settimana. Tutti sono qui, grazie a loro. Giocare qui è come aver giocato a casa. Vorrei tributare uno speciale ringraziamento alle autorità e agli organizzatori. 3-4 mesi per organizzare tutto questo. Avete dimostrato passione e attenzione».

Novak Djokovic giocherà le Nitto Atp Finals 2025 in scena al Pala Alpitour di Torino dal 9 al 16 novembre. Ad affermarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che ha un ruolo cruciale nell’organizzazione del torneo. A questo punto, al ‘nostro’ Lorenzo Musetti serve quasi un miracolo per rientrare nel novero degli otto candidati al titolo di “Maestro”. Ma andiamo per gradi.

«La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato», ha esordito Binaghi ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ riferendosi al fatto che il tennis italiano può già vantare Sinner, Bolelli e Vavassori in gara (questi ultimi due giocheranno – per il secondo anno consecutivo – il torneo di doppio). «Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024. Ma noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino», ha aggiunto. E a chi gli ha ricordato della sconfitta del toscano contro il connazionale Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Parigi, ha risposto così: «Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi».

Lo ricordiamo, fino ad una settimana fa Musetti era l’ottavo classificato nella Race to Turin ed era virtualmente qualificato per la kermesse piemontese. Solo che poi Felix Auger-Aliassime è riuscito a spingersi in finale al Rolex Paris Masters (dove ha perso con Sinner) staccandolo di 160 punti. L’azzurro potrebbe centrare il controsorpasso (e il biglietto per le Finals) solo vincendo il titolo all’Atp 250 di Atene che si disputa questa settimana (l’evento, ironia della sorte, è organizzato dal fratello di Djokovic e vede Nole ai nastri di partenza). Se Djokovic – come suggerivano le indiscrezioni – avesse dato forfait, si sarebbero qualificati entrambi.