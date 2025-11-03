Atp Finals, Djokovic risponde presente. Binaghi: «Abbiamo conferma che giocherà»

Novak Djokovic giocherà le Nitto Atp Finals 2025 in scena al Pala Alpitour di Torino dal 9 al 16 novembre. Ad affermarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che ha un ruolo cruciale nell’organizzazione del torneo. A questo punto, al ‘nostro’ Lorenzo Musetti serve quasi un miracolo per rientrare nel novero degli otto candidati al titolo di “Maestro”. Ma andiamo per gradi.

Binaghi: «Abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino»

«La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato», ha esordito Binaghi ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ riferendosi al fatto che il tennis italiano può già vantare Sinner, Bolelli e Vavassori in gara (questi ultimi due giocheranno – per il secondo anno consecutivo – il torneo di doppio). «Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024. Ma noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino», ha aggiunto. E a chi gli ha ricordato della sconfitta del toscano contro il connazionale Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Parigi, ha risposto così: «Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi».

Lo ricordiamo, fino ad una settimana fa Musetti era l’ottavo classificato nella Race to Turin ed era virtualmente qualificato per la kermesse piemontese. Solo che poi Felix Auger-Aliassime è riuscito a spingersi in finale al Rolex Paris Masters (dove ha perso con Sinner) staccandolo di 160 punti. L’azzurro potrebbe centrare il controsorpasso (e il biglietto per le Finals) solo vincendo il titolo all’Atp 250 di Atene che si disputa questa settimana (l’evento, ironia della sorte, è organizzato dal fratello di Djokovic e vede Nole ai nastri di partenza). Se Djokovic – come suggerivano le indiscrezioni – avesse dato forfait, si sarebbero qualificati entrambi.

Leggi anche: Il numero 1 Atp è solo una questione d’onore, sul fronte incassi ha già vinto Alcaraz (El Mundo)

Di seguito quanto scrive l’edizione online de Il Corriere dello Sport a riguardo:

“Con Nole Djokovic presente a Torino non basterebbe a Lorenzo Musetti l’attuale nono posto nella classifica ‘Race’ per volare alle Atp Finals. L’azzurro deve dunque sorpassare il canadese Felix Auger-Aliassime (battuto da Jannik Sinner nella recente finale del Masters 1000 di Parigi), che è ottavo con 3.845 punti ma non potrà incrementare il suo bottino perché ha rinunciato a partecipare all’Atp 250 di Metz. Scenderà invece in campo Musetti nell’Atp 250 di Atene con un unico obiettivo: conquistare il titolo per passare dagli attuali 3.685 punti a quota 3.885 e superare così al fotofinish il rivale”.