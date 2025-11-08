Home » Gli altri Sport

Djokovic conquista il primo torneo su cemento indoor di Atene: battuto Musetti con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5

Il serbo raggiunge 101 trofei da professionista mentre su cemento, nell'era Open, è il giocatore più vincente con 72 successi, uno in più rispetto a Federer

Novak Djokovic conquista il primo torneo su cemento indoor di Atene, superando Lorenzo Musetti in una finale combattuta durata quasi tre ore.

Djokovic supera Musetti: i dettagli

Novak Djokovic si aggiudica il primo torneo su cemento indoor di Atene, superando Lorenzo Musetti con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5 in quasi tre ore di gioco. La vittoria del serbo regala a Felix Auger-Aliassime l’ultimo pass disponibile per le Atp Finals, dove affronterà  Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton.

Dopo il successo in Grecia, Djokovic dovrà decidere se partecipare al torneo di Torino, vinto sette volte in carriera, o considerare conclusa la stagione. La superficie diversa e l’assenza di giorni di riposo tra i primi due match rappresentano un fattore da valutare attentamente.

 Con questo titolo, Djokovic raggiunge 101 trofei da professionista, il primo sul cemento dopo il Masters 2023, e si avvicina ai record assoluti: due titoli in meno rispetto a Federer e otto da Jimmy Connors. Su cemento, nell’Era Open, è il giocatore più vincente con 72 successi, uno in più rispetto a Federer.

Il trionfo contro Musetti rappresenta la sua nona vittoria in dieci scontri diretti con l’italiano.

Musetti ha comunque dato filo da torcere, aggiudicandosi il primo set e chiude così la stagione come prima riserva per le ATP Finals, in attesa della decisione finale di Djokovic sulla sua partecipazione a Torino..

