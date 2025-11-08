Cahill: «Il mio futuro è nelle mani di Sinner. Se mi vorrà ancora, io ci sarò»

Alla vigilia delle Atp Finals di Torino, Darren Cahill ha praticamente confermato che continuerà a far parte del team di Jannik Sinner anche nel 2026. Ecco le sue parole in conferenza.

Le parole di Cahill

«Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola: avevamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò il prossimo anno. Se mi vorrà ancora, io ci sarò».

«Jannik è un ragazzo straordinario con cui lavorare. Il team che abbiamo costruito è eccezionale, sono stati tre anni fantastici. Quando ne abbiamo parlato lo scorso anno, ho pensato che potesse essere il momento giusto per lasciare spazio a una nuova voce, a nuove idee. Ma se lui non è pronto per questo cambiamento, non c’è problema: deciderà lui. Voglio che faccia ciò che ritiene migliore per la sua crescita. Se un giorno penserà che sia giusto cambiare, sarò il primo ad aiutarlo a trovare la persona giusta. Ma se vorrà continuare con me, io sarò qui».

Cahill ha anche spiegato la scelta di non disputare la Coppa Davis quest’anno:

«La soluzione più semplice sarebbe continuare a far giocare Jannik, visto che sta vincendo tanto. Ma se non gli diamo pause, questo avrà un costo tra qualche anno. Il nostro compito è proteggerlo e garantirgli di essere competitivo anche a 28, 30 o 32 anni, quando potrà essere ancora migliore di oggi. Saltare la settimana di Davis è stata una decisione difficile ma necessaria, per permettergli di recuperare, allenarsi e migliorare».