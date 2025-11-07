Di Lorenzo: «Quest’anno c’è continuità rispetto a due anni fa, perciò si riesce a rendere meglio»

Ai canali della Serie A: «Col mister abbiamo una base di lavoro già importante, anche per i nuovi arrivati è più facile integrarsi. De Bruyne? Tutti eravamo curiosi di vederlo da vicino».

Ai canali ufficiali della Serie A ha parlato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Le parole di Di Lorenzo

«Iniziare la stagione con lo scudetto sul petto è bello, vuol dire che l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, di straordinario. Rispetto a due anni fa è tutto diverso, abbiamo lo stesso allenatore, c’è continuità nel progetto. Questo è importante per noi e per l’ambiente, ci dà fiducia per questo inizio di stagione, una stagione complicata con tante partite. Col mister abbiamo una base di lavoro già importante dall’anno scorso, anche per i nuovi arrivati è più facile integrarsi al meglio. E questo conta, quando un giocatore sta bene in un posto, riesce a rendere meglio. Siamo contenti dei nuovi ragazzi che si sono integrati subito alla perfezione».

Su De Bruyne:

«Un colpo importante. E’ un campione, tutti avevamo la curiosità di vederlo da vicino quando è arrivato, per quello che ha fatto nella sua carriera. Sicuramente viene a rinforzare il reparto di centrocampo ma sono arrivati anche altri ragazzi che si sono integrati al meglio. Ci sono tutti i presupposti per creare un ambiente di lavoro sano».

Le ambizioni del Napoli e individuali:

«E’ un anno importante per la squadra ma anche individualmente. Ritorniamo in Champions, quindi sarà bello riaffrontare le grandi squadre d’Europa e le partite ti danno anche una spinta per il campionato. Anche per me è un anno importante, quindi cercherò di lavorare al meglio per arrivare preparato a tutte le competizioni».