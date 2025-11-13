De Laurentiis e il Napoli temono le dimissioni di Conte. Repubblica scrive che circola il nome di Xavi

Conte che rimane a casa, è una notizia. Conte che rimane a casa dopo la rottura con i calciatori del Napoli, sono due notizie. Va aggiunto il timore di De Laurentiis che Antonio Conte possa dimettersi e in quel caso davanti a sé si snoderebbe il film post-scudetto già vissuto con Spalletti (che però si fermò subito, non iniziò la stagione successiva che si rivelò calcisticamente tragica). Ora circolano i rumors sul possibile successore. Repubblica cita Xavi, magari qualcun altro scriverò di Benitez o tirerà fuori di una telefonata a Palladino.

Questo scrive Repubblica con Marco Azzi:

Il presidente aveva ascoltato la sfuriata a caldo dell’amico Antonio dopo la resa di domenica scorsa a Bologna e al termine di una accorata telefonata i due hanno concordato di prendersi una pausa. Sperando che basti. Il Napoli è convinto che Conte abbia bisogno solo di ricaricare le pile e non pensa minimamente all’ipotesi di un clamoroso ribaltone in panchina. Ma allo stesso tempo De Laurentiis conosce troppo bene il focoso carattere del tecnico leccese e per questo non ha preso sotto gamba il suo sfogo di Bologna. «Le partite perse stanno diventando troppe e io non accompagno un morto». Tradotto: Antonio non deve avere dubbi sulla voglia di reagire degli azzurri e sulla disponibilità del gruppo a seguirlo. Altrimenti l’ipotesi delle sue dimissioni – al momento secondaria e sfumata – rischia di prendere pericolosamente corpo nei prossimi giorni. Tutto sarà più chiaro nel week-end, perché lunedì 17 novembre sarà il giorno del dentro o fuori. Il presidente da ieri è all’estero e non vuole nemmeno pensare al piano B. Il nome che circola è quello dello spagnolo Xavi Hernandez. Solamente rumors, almeno per adesso…